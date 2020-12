14.12.2020 20:30 Uhr

Lena Gercke: Üble Erinnerung an Schwangerschaft

Vor einem halben Jahr brachte Model Lena Gercke ihre kleine Zoe auf die Welt und könnte seitdem wohl nicht glücklicher sein. Während der Schwangerschaft hatte die 32-Jährige jedoch mit einigen Herausforderungen zu kämpfen...

Für Lena Gercke (32) und ihren Liebsten Dustin Schöne (35) könnte es gerade nicht besser Laufen: Im Juli erblickte Töchterchen Zoe das Licht der Welt und seitdem genießen die beiden ihr Familienglück zu dritt. Auf Instagram teilt die „Germanys Next Topmodel“-Gewinnerin jetzt einen Schnappschuss aus der Schwangerschaft und verrät, wie schlecht es ihr damals tatsächlich ging.

„Nonstop schlecht“

So eine Schwangerschaft ist kein Zuckerschlecken. Diese Erfahrung musste auch Lena machen. Auf dem Bild, das sie kürzlich auf Instagram teilte, sieht man die hübsche Blondine zwar lächeln, ihr Gemütszustand sah aber damals eigentlich ganz anders aus, denn dem Model war permanent übel: „Ein Jahr her. Zwei Monate schwanger. Ich lache, aber mir war nonstop schlecht“, verrät sie unter dem Post.

Lenas Schwangerschaftsgelüste

Auch mit Schwangerschaftsgelüsten hatte die 32-Jährige zu kämpfen. Wer jetzt jedoch an Gewürzgurken und Nutella denkt, liegt falsch. Lenas Heißhungergelüste beschränkten sich auf Wassermelone. „Sitze in meiner Küche und esse ganz alleine Wassermelone“, erzählt sie damals in ihrer Instagram-Story.

Töchterchen stellt Model-Alltag auf den Kopf

Nicht nur während der Schwangerschaft sorgte die kleine Zoe für Herausforderung, auch jetzt hält sie ihre Eltern noch ordentlich auf Trab. In einem Interview verrät Lena, dass sie inzwischen nicht einmal mehr Zeit zum Bügeln findet und auch ihr Job fällt ihr mit Baby nicht immer ganz so leicht: „Es ist anders zu arbeiten, wenn man mit der Hälfte des Kopfes beim Kind ist und man sich nicht mehr ganz so konzentrieren kann wie vorher“, verrät die 32-Jährige.

„The Voice of Germany“-Comeback

Die Babypause hat Lena nun aber endgültig beendet, denn die 32-Jährige ist zurück am „The Voice Of Germany“-Set. Bereits seit 2015 steht die hübsche Blondine für die ProSieben-Show als Moderatorin vor der Kamera. Zu Gunsten von Zoe verzichtete sie dieses Jahr darauf – bis jetzt! Kollege Thore Schölermann ist begeistert: „Ich freue mich sehr, Mama Lena nach knapp einem Jahr wiederzusehen. Wir sind ein gutes Team!“, verrät der Moderator. Auch die Fans dürften sich freuen, denn die haben Lena bereits schmerzlich vermisst. (AB)