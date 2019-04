Lena Meyer-Landrut entblättert sich

Samstag, 27. April 2019 15:47 Uhr

Wenn wir an Lena (27) denken, dann denken viele an eine schöne junge Frau, früher mit einer leichten Tendenz zur Extrovertiertheit. Doch jetzt präsentiert sich die ehemalige ESC-Gewinnerin nahbaren denn je und von ihrer sexy Seite! Mal Hand aufs Herz: So freizügig haben wir die brünette Schönheit noch nie gesehen.

So zeigt sich Lena in einem knappen Set Sports-Underwear in schickem Schwarz. Auf dem dazugehörigen weißen Gummizug prangen die Worte „Only Love“. Ein mächtiges, dunkles Hemd rundet ihren sportlich-sinnlichen Look ab. Ihre Fans sind hin und weg: „Einfach traumhaft schön!“, schreibt beispielsweise ein Fan unter das Bild.

Quelle: instagram.com

Das Geschäft dahinter

Der heiße Schnappschuss ist aber nicht aus einer Laune entstanden, sondern Teil der neuen Kampagne ihres eigenen Shops, in dem Lena ihre Merchandise-Produkte verkauft wie FlipFlops, T-Shirts, Taschen oder eben auch diese Unterwäsche.