Lena Meyer-Landrut hat einen ganz wichtigen Tipp parat

Lena Meyer-Landrut hat ihren Fans einen wertvollen Tipp gegeben. Die ‚Satellite‘-Interpretin hat seitdem ihre Beziehung zu Basketballspieler Max von Helldorff in die Brüche gegangen ist, immer wieder betont, wie wichtig die Selbstliebe ist.

Nun meldete sich die Sängerin mit einem weiteren Tipp bei ihren Fans zurück und signalisierte, wie wichtig es ist, auf sich Acht zu geben, wenn es der Körper so will. Auf Instagram schrieb sie unter ein Foto von sich auf dem Sofa: „Mal kurz auf den Körper hören, wenn er eine Pause signalisiert. Ich bin eine von den Kandidatinnen die immer weitermachen will, immer mehr, immer schneller, nichts verpassen, immer besser werden, Fortschritt und Veränderung. (…) Gleichzeitig liebe ich Ruhe und Gelassenheit. Durchlässig und nachsichtig zu sein, lässt mich gut und in mir sicher fühlen.“

Ruhe und Gelassenheit

Und weiter erklärt sie: „Leider lasse ich mich zu oft von äußeren Einflüssen lenken und höre dann doch nicht immer 100 Prozent auf meine innere Stimme, aber wahrscheinlich ist das hier auch grade ein Erlebnis, aus dem ich lernen und es das nächste Mal besser machen kann. Also irgendwie ja auch ein Fortschritt. Habe ich mir doch gut zurechtgelegt, oder? Hihi! Ich schicke euch Ruhe und die Gelassenheit die unwichtigen Dinge von den wichtigen unterscheiden zu können.“