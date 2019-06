Lena Meyer-Landrut oben ohne

Sonntag, 2. Juni 2019 14:11 Uhr

Lena Meyer-Landrut (28) zieht auf Instagram blank. Auf neuesten Bildern zeigt sich die Sängerin ganz schön sexy. Auf den schwarz-weiß Bildern posiert Lena in einer lässigen Mom-Jeans und vor allem, nur in der Mom-Jeans.

Obenherum ist Lena Meyer-Landrut komplett nackt und verdeckt sich die Brüste lediglich mit ihren Armen. Vor allem ihre männlichen Follower wird sie mit den neuen Bildern ganz schon wuschig machen. Einer fordert sie frech auf: „Nimm die Hand da weg.“

Quelle: instagram.com

Selbstverständlich gibt es aber auch wieder eine vielzahl an Followern, denen das Bild so gar nicht passt. Einer schreibt: „Sorry Lena, aber ich bin mal ehrlich und denke, dass du dir mit dem Foto nicht unbedingt einen Gefallen getan hast. Nur meine Meinung.“ oder „Lena, bitte iss was! Ich mach mir Sorgen!“