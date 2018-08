Lena Meyer-Landrut: Shitstorm wegen dieser Werbung

Mittwoch, 29. August 2018 21:22 Uhr

Lena Meyer-Landrut verärgert ihre Fans mit ihrem neusten Instagram-Post und kassiert einen gewaltigen Shitstorm. Die 27-jährige Sängerin gewährt ihren Fans fast täglich über Social Media einen Einblick in ihr Leben. Gerade in letzter Zeit zeigt sie sich nach ihrer künstlerischen Krise völlig motiviert im Tonstudio – zur Freude ihrer Fans.

Doch ihr neuster Beitrag auf ihrem Instagram-Account sorgte jetzt für einen heftigen Shitstorm anstatt Beifall. Mit dem Post kommt sie ihrer Arbeit als Markenbotschafterin für L’Oreal nach. „Darf ich vorstellen: Die Mascara-Innovation von @lorealmakeup heißt UNLIMITED. Man kann immer wieder die Wimpern nachtuschen ohne Klümpchenbildung oder Spiderlashes“, beschreibt sie die neue Mascara der Beauty-Firma. Doch die Werbung stößt bei den Fans übel auf. Denn diese sind von den Praktiken der Firma nicht begeistert.

Quelle: instagram.com

„Warum machen so viele Werbung für L’Oreal? Jeder weiß, dass L’Oreal noch immer in Einzelfällen Tierversuche durchführt, und Lena steht auch noch dazu!!! Es gibt schon soooo viele vegane Kosmetikmarken!!! Hast du das Geld so nötig, @lenameyerlandrut ????“, fragt ein Fan ganz offensiv. Und auch weitere Fans hinterfragen Lenas Engagement für den Kosmetikhersteller: „Ich finde dich sooo toll Lena, aber Werbung für L’Oreal… Puh… das tut weh! Man kann es nicht oft genug sagen: L’Oreal macht Tierversuche und es ist nur Mist in den Produkten! Ganz übler Mist! Und NESTLE sollte als Argument eigentlich schon reichen! Nutzt doch bitte eure große Reichweite und denkt ein bisschen nach! Bitte!“ Bis jetzt hat sich die Sängerin zu der Kritik ihrer Fans noch nicht geäußert.