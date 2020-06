Lena Meyer-Landrut: So hier zeigt sie sich sonst nie

Auf Lena Meyer-Landruts jüngstem Instagram-Schnappschuss sticht ein Detail sofort ins Auge: ein wilder Lockenkopf, den man von der Sängerin so bisher nicht kannte.

Lena Meyer-Landrut (29, „Traffic Lights“) überrascht ihre Fans bei Instagram mit einem völlig neuen Look. Sanfte Beach Waves sind bei der Sängerin keine Seltenheit, und auch mit glatten Haaren tritt sie in der Öffentlichkeit immer wieder auf. Solch wilde Curls, wie sie die 29-Jährige jetzt präsentiert, gab es zuvor aber noch nie zu sehen. Strubbelig fallen ihr die braunen Locken ins Gesicht. Der Look wirkt frech und verspielt.

Passionierte Gamerin

Warum die Künstlerin ausgerechnet jetzt mit dieser Lockenpracht glänzt? Bei Instagram liefert sie die Antwort: „Ich bereite mich mit Snacks und Getränkevorräten neben dem Sofa auf einen Marathon vor.“

Ungeduldig warte sie demnach auf die Veröffentlichung der Fortsetzung ihres Lieblingsvideospiels. „Wer mich kennt, weiß: Ich bin eine Gamerin“, meint Meyer-Landrut zu dem Schnappschuss. Es seien ihre „Naturhaare“, die sie dem Look ihres Gamingcharakters entsprechend angepasst habe. „Wenn ich in der Wildnis auf Clicker-Jagd wäre, hätte ich kein Glätteisen.“

(cos/spot)