Lena Meyer-Landrut sucht Azubi für Weltreise

Donnerstag, 25. Juli 2019 19:10 Uhr

Am Dienstag veröffentlichte Lena Meyer Landrut (28) eine Stellenausschreibung der etwas moderneren Art. Auf Instagram postete die Sängerin ein Video auf dem sie verkündet, dass sie einen neuen Foto-Assistenten sucht. Der darf sie rund um die Uhr begleiten und dabei mit Lena die ganze Welt bereisen.

Um die Welt reisen und dafür bezahlt werden: Das klingt nach dem Traumjob schlechthin.

Wer flexibel ist und dazu eine vernünftige Kamera mit Mikrofon besitzt sollte nun ganz genau aufpassen. Die Gewinnerin des Eurovision Song Contest von 2010 sucht einen neuen Mitarbeiter der sie während ihrer Reisen begleitet und sie dabei rund um die Uhr mit der Kamera verfolgt.

Lenas bisheriger Assistent Paul Hüttemann verlässt das Nest nämlich. “Hütte ist erwachsen geworden, er verlässt das Nest”, so die Sattelite-Sängerin in dem Post. Dieser kann den Job nur wärmstens empfehlen. “Was man alles erlebt, was für Orte. Es war ein krasses Jahr”, berichtet der Fotograf aus Berlin. Allerdings schmeißt Paul bei Lena nicht komplett hin. “Er bleibt Teil des Teams”, schreibt die 28-jährige.

Quelle: instagram.com



Video anstatt Lebenslauf

Anstatt einer traditionellen, schriftlichen Bewerbung genügt dem Popstar lediglich ein kurzes Vorstellungsvideo sowie ein kleines Portfolio bisheriger Arbeiten. Außerdem sollte der zukünftige Azubi eben bereit sein, die “The Voice Kids”-Jurorin 24/7 zu begleiten. Allerdings erwähnt Lena in ihrem Stellenangebot keine genaue Gehaltssumme. Nur eins verrät sie: “Dir Gebühren Ruhm und Ehre”, schreibt sie zu dem Video. Jedenfalls macht der bisherige Azubi Paul im Clip einen zufriedenen Eindruck. Der Aufwand wird demnach wohl großzügig entlohnt.