Lena Meyer-Landrut über Kids und fiese Kommentare

Lena Meyer-Landrut will dem künstlerischen Nachwuchs auf die Sprünge helfen. Sie gehört zur Jury der Castingshow „The Voice Kids“. Sie weiß auch um die Wichtigkeit von Instagram für den Nachwuchs, um sich selbst darzustellen.

Kinder und Jugendliche sollten nach Ansicht der Sängerin Lena Meyer-Landrut (27) langsam an soziale Medien herangeführt werden. „Es gehört dazu und ist ein Zeichen unserer Zeit. Man sollte sich damit auseinandersetzen und die Kinder daran gewöhnen, damit sie eine Routine bekommen“, sagte die Musikerin („Thank You“) jetzt der Deutschen Presse-Agentur. Der richtige Umgang komme mit der Erfahrung und sei bei vielen Teenagern schon „in Fleisch und Blut übergegangen“, so die 27-Jährige weiter.

Meyer-Landrut bewertet in der Sat.1-Castingshow „The Voice Kids“ ab diesem Sonntag die Auftritte junger Gesangstalente. Für viele Kandidaten sei „die Selbstdarstellung auf Instagram“ mittlerweile extrem wichtig. Aber sie müssten wissen: Auch fiese Kommentare von anonymen Nutzern gehörten im Netz dazu.

„Mommy is back“

Die 27-Jährige berichtete zuletzt selbst über jahrelange Anfeindungen im Netz, die sie unter anderem auf ihrem im April erscheinenden Album „Only Love, L“ verarbeitet.

Über ihre Teilnahme bei ‚The Voice Kids“ sagte sie im Interview mit SAT.1: „Ich freue mich so sehr, wieder als Coach zurück bei ‚The Voice Kids‘ zu sein. Es ist an der Zeit, mal wieder zu zeigen, wer im Chefsessel sitzt. Mommy is back! Der Kampf der Coaches ist eröffnet: Team Lena for the win!“

