Patchwork: Nimmt Leni Klum auch Ratschläge von Bill & Tom Kaulitz an?

Glomex

01.09.2021 11:03 Uhr

Leni Klum ist auf dem besten Weg, in die großen Fußstapfen ihrer Mutter, der GNTM-Chefin Heidi Klum, zu treten. Doch nimmt sie dafür auch Ratschläge von den „Tokio Hotel“-Stars Bill und Tom Kaulitz an, die in jungen Jahren ebenfalls schon sehr erfolgreich waren? Mehr Infos in unserem Video.

