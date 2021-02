Leni Klum: Verliebte Valentins-Fotos mit Freund Aris

15.02.2021 14:00 Uhr

Erstes offizielles Kuschelfoto von den beiden: Leni Klum macht ihrem Freund Aris eine Liebeserklärung zum Valentinstag!

Viele Stars wie etwa Ex-Präsident Barack Obama haben ihren Partnern gestern zum Valentinstag via Social-Media süße Liebesbotschaften zukommen lassen. Auch Klum-Sprössling Leni (16) hat es sich nicht nehmen lassen, ihrem Freund Aris auf Instagram eine Liebeserklärung zu machen…

Liebeserklärung für ihren Freund

Bisher hat man von Lenis Freund Aris nur wenig zu sehen bekommen. Passend zum Valentinstag teilt die Tochter von Heidi Klum jetzt süße Schnappschüsse ihres Liebsten in ihrer Instagram-Story – und das sogar gleich zwei Mal. Zu dem ersten Bild, auf dem nur der US-Amerikaner zu sehen ist, schreibt Leni: „Ich Liebe dich.“ Danach gibt es sogar noch ein verliebtes Kuschelbild der beiden Turteltauben.

Kuscheleinheiten und rote Rosen

Doch nicht nur Leni wünscht ihrem Freund bei Instagram alles Liebe zum Valentinstag, auch Aris präsentiert stolz ein Foto von sich und der 16-Jährigen. Fest umschlungen liegen sich die beiden Teenager in den Armen und kuscheln was das Zeug hält. Für Leni gab es allerdings scheinbar nicht nur Kuscheleinheiten, sondern auch noch einen riesigen Strauß rote Rosen, wie man in ihrer Instagram-Story sieht.

Leni startet als Nachwuchsmodel durch

Nicht nur in Sachen Liebe läuft es für Leni in letzter Zeit ziemlich gut. Auch karrieretechnisch startet die 16-Jährige gerade so richtig durch. Nachdem sie vor wenigen Wochen das erste Mal gemeinsam mit Mama Heidi für die deutsche „Vogue“ vor der Kamera stand, fliegen ihr die Model-Jobs nur so zu. So durfte sie vor kurzem auf der Mercedes-Benz Fashion Week laufen und für das renommierte „Hunger Magazine“ posieren.

Übernimmt sie „Germany’s next Topmodel“?

Leni tritt allerdings nicht nur im Modelbusiness in die Fußstapfen ihrer Mutter. Auch ins Fernsehgeschäft könnte das Nachwuchsmodel vielleicht irgendwann einsteigen. Im Interview mit der „Gala“ erzählt Heidi Klum über ihre Tochter vor kurzem: „In den 16 Jahren hat sie an so vielen krassen Shootings teilgenommen, die meine Mädchen gemacht haben, sie hat auch hinter den Kulissen immer alles mitbekommen – deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass ich ihr irgendwann das Zepter übergebe.“

(AK)