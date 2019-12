Lenny Kravitz: Liebeserklärung an Tochter Zoe

Musiker Lenny Kravitz (55) machte seiner Tochter Schauspielerin Zoe Kravitz eine kleine Liebeserklärung auf Instagram zu ihrem 31. Geburtstag. Der ‚Are You Gonna Go My Way‘- Interpret hat seinem Kind, das aus der Ehe mit Lisa Bonet (51) stammt, mit einem Schwarz-Weiß-Foto auf Instagram am Sonntag gratuliert.

Dazu schrieb er: „Ein weiteres Jahr in dem wir weiter zusammen durchs Leben tanzen, mein Liebling. Das Beste kommt noch“. Auf dem Foto ist der US-Rockstar mit seiner jungen Tochter auf dem Arm zu sehen, augenscheinlich tanzen sie durch einen Garten.

Doppelte Vaterfreude

Die ‚Mad Max: Fury Road‘-Darstellerin ist das einzige Kind des US-Stars und am Sonntag 31 Jahre alt geworden. Auf den Post reagierte auch der neue Ehemann von Zoes Mutter, der US-Schauspieler Jason Momoa (40). Er kommentierte den Post des Sängers mit sieben Herzen. Eigenen Aussagen zufolge hat der ‚Fly Away‘-Interpret sowohl zu seiner Ex-Frau als auch zum Stiefvater seiner Tochter, mit dem die ‚Bill Cosby‘- Schauspielerin seit 2005 liiert und seit 2017 verheiratet ist, ein gutes Verhältnis.

Die Tochter der beiden Mega-Stars ist ebenfalls als Schauspielerin und Model erfolgreich. Zuletzt hatte die 31-jährige in dem ‚Harry Potter‘-Spin-off ‚Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen‘ und ‚Spider-Man: A New Universe‘ Rollen. Im neuen ‚Batman‘-Film wird sie die Rolle der Catwoman übernehmen. [dpa/KT]