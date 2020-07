Lenny Kravitz sagt seine Tour komplett ab

Aufgrund der weltweiten Umstände durch Covid-19 sagt Lenny Kravitz seine „Here To Love-Tour 2020“ nun komplett ab. Es wird vorerst leider keine Nachholtermine in 2021 geben.

Aufgrund der weltweiten Umstände durch Covid-19 sagte US-Popstar Lenny Kravitz seine „Here To Love-Tour 2020“ nun komplett ab. Es wird vorerst leider keine Nachholtermine in 2021 geben.

Davon betroffen sind die Shows für Deutschland in Berlin/ Max-Schmeling-Halle, Mainz/ Zitadelle und Hamburg/ Barclaycard-Arena

„Let Love Rule“

Über seine Social-Media-Kanäle verkündet Kravitz: „An alle meine Freunde in Europa: Ich muss euch leider mitteilen, dass die Konzerte meiner „Here To Love“ Tour aufgrund von Covid-19 fürs Erste nicht nachgeholt werden können. Ich hatte mich darauf gefreut für euch spielen zu können, aber eure Sicherheit sowie die meiner Band und Crew stehen an erster Stelle. Ich hoffe, euch alle bald in sicherer Umgebung wiederzusehen. Wir sind alle eins. Lasst uns zusammenhalten und Let Love Rule.“

Ticketbesitzer können sich für die Rückgabe ihrer Karten oder den Erhalt eines Gutscheines an die Ticketstelle wenden, bei der sie ihre Tickets erworben haben.