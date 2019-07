Lenny Kravitz und Noah Becker drehen ein Musikvideo

Donnerstag, 25. Juli 2019 21:11 Uhr

Dass Noah Becker (25) ein leidenschaftlicher Künstler ist steht schon lange fest. Nun feierte der Sohn von Tennis-Legende Boris Becker (51) auch noch sein Regie-Debüt. Und das für keinen Geringeren als für den US-Rockstar Lenny Kravitz (55).

Barbara Becker (52) ist ja ein guter Freund der Musik-Ikone. Ende April rief der „Fly Away“-Sänger dann ihren Sohn Noah Becker an und machte ihm ein Angebot, dass er wohl niemals ausgeschlagen hätte.

„Lenny hat mich Ende April angerufen und gefragt, ob ich Zeit und Lust hätte, das Video zu drehen. Bei dem Anruf war ich auch erst einmal ziemlich von den Socken, und ich habe natürlich ja gesagt“, so der 25-Jährige gegenüber der ‚Bild‘-Zeitung.

Noah’s erster Job als Regisseur war jedoch eine echte Herausforderung. „Zur Vorbereitung hatten wir nur ein paar Tage, dann ging es sofort los. Wir haben im Mai und Juni gedreht, hatten insgesamt neun Drehtage, um alles in den Kasten zu kriegen“, so der Künstler weiter. Wenig Zeit für jemanden mit bis dato keiner Erfahrung in dem Job.

Auch Elias Becker war dabei

Allerdings fand der Dreh mit dem kleinen Bruder des Becker-Sohns statt. Elias Becker (19) ist in dem Musik-Clip nämlich als Tänzer zu sehen. Dabei trägt er auffällig pinke Haare. Zudem ist der trainierte Oberkörper des 19-jährigen zu sehen. Kein Wunder, denn der „Pinkschopf“ arbeitet mittlerweile als erfolgreiches Model.

Quelle: instagram.com

Noah wurde jedoch nicht nur von seinem Bruder unterstützt. Freundin Taina Moreno de Oliveira Lagoeiro (30) gestaltete das Musikvideo als Produzentin mit. „Wir sind eingespielt. Meine Freundin Taina war als Produzentin mit an Bord“, berichtete der Jung-Regisseur. Der ganze Support hat sich gelohnt, denn das Ergebnis kann sich definitiv sehen lassen.