Musik John Lennon: Veröffentlichung einer limitierten Vinyl-Platte seiner letzten Solokonzerte Die bisher unveröffentlichten Auftritte von John Lennons letzten vollständigen Solokonzerten nach der Beatles-Ära erscheinen auf der exklusiven Vinyl-Platte ‚Power To The People – Live At The One To One Concert, New York City, 1972‘. Zur Feier des Record Store Day am 12. April können sich Fans über eine spezielle gelbe 180-Gramm-Platte freuen, auf der Auftritte […]