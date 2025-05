Film Leo Woodall und Emilia Jones schließen sich Anthony Bourdain-Biopic ‚Tony‘ an

Leo Woodall - November 2022 - GQ Men Of The Year Awards - Hyde Park, London - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.05.2025, 09:00 Uhr

Leo Woodall und Emilia Jones haben sich der Besetzung von ‚Tony‘ angeschlossen.

Der ‚Bridget Jones: Mad About the Boy‘-Darsteller und der ‚CODA‘-Star haben ungenannte Rollen in dem kommenden Biopic über den verstorbenen Koch und Autor Anthony Bourdain von A24 ergattert. Die Hauptrolle wird von dem bereits angekündigten Dominic Sessa gespielt.

Das Projekt ist noch in Geheimhaltung gehüllt, aber Insider sagten bereits gegenüber ‚Deadline‘, dass Todd Bartels und Lou Howe den Film im Sommer 1976 angesiedelt haben, als der junge Anthony einen lebensverändernden Sommer in Provincetown erlebt. Matt Johnson führt Regie bei dem Film, in dem auch Antonio Banderas mitspielen wird. Die Produktion von ‚Tony‘ soll noch in diesem Monat beginnen.

Anthony nahm sich 2018 im Alter von 61 Jahren auf tragische Weise das Leben. Anfang des Jahres teilte seine Assistentin Laurie Woolever Details ihres letzten Gesprächs und ihrer Textnachrichten mit, die sich um einen bevorstehenden Bericht des ‚National Enquirer‘ über die angebliche Untreue seiner Freundin Asia Argento drehen, bevor sie Pläne für die Zukunft schmiedeten. In ihren neuen Memoiren ‚Care and Feeding‘ erklärte Woolever: „Als ich Tony fragte, was er sich von mir für den ‚Enquirer‘ wünschte, sagte er: ‚Ignoriere es und ignoriere alle ähnlichen Anfragen von anderen Magazinen. Aber lass mich wissen, wenn der Artikel im ‚Enquirer‘ erscheint.“ Am nächsten Tag habe Tony sie gebeten, für die Woche nach seiner Rückkehr nach New York eine Reihe von Dingen für ihn zu planen – ein Mittagessen, einen Haarschnitt, einen Arzttermin, eine private Sitzung mit seinem Jiu-Jitsu-Trainer. „‚Ich hoffe, es geht dir gut‘, schrieb ich ihm, und als er antwortete: ‚Ich werde leben und wir werden überleben‘, nahm ich an, dass das ‚wir‘ ihn und Asia meinte, ihre komplizierte Beziehung.“ Doch trotz seiner Pläne für die Zukunft nahm sich Anthony Woolever das Leben nahm. Woolever schrieb: „Um 4:25 Uhr am nächsten Morgen vibrierte mein Telefon auf der Fensterbank neben meinem Bett und weckte mich aus einem leichten Schlaf. Es war Kim, Tonys Agentin. Als ich den Anruf entgegennahm, sagte sie: ‚Tony hat sich das Leben genommen.'“