Leona Lewis: Ihr X-Factor-Entdecker war nicht zur Hochzeit

Simon Cowell wünschte seinem ehemaligen Schützling Leona Lewis und ihrem Neu-Ehemann an ihrem Hochzeitstag „nur das Beste für ihre Reise“. Der 59-jährige Musik-Mogul „freut“ sich sehr, dass die 34-jährige Sängerin, die seine Fernseh-Casting-Show ‚The X Factor‚ 2006 gewann, vergangenen Monat in der Toskana ihren Freund mit 180 geladenen Gästen ehelichte.

Dem Magazin ‚Hello!‘ sagte Cowell, der zur Hochzeit eingeladen war, wegen seiner ‚Britain’s Got Talent‘-Drehtermine aber nicht anwesend sein konnte: „Ich freue mich wirklich sehr für Leona und Dennis. Leona ist solche eine großartige Person und ich wünsche ihnen nur das Beste für ihre Reise, die vor ihnen liegt.“

Die ‚Bleeding Love‘-Sängerin, die nun mit dem deutschen Choreographen Dennis Jauch verheiratet ist, erklärte demselben Magazin, Simon habe wirklich da sein „wollen“, sie habe aber verstanden, warum er es nicht schaffte, und verriet, dass sie und ihr Mentor „dieses Jahr viel zusammen abgehangen“ hätten.

Quelle: instagram.com



Schwiegervater starb kurz vor der Hochzeit

„Simon ist ein sehr guter Freund von mir“, sagte sie. „Ich liebe ihn. Wir haben dieses Jahr viel zusammen abgehangen und er war immer so unterstützend. Er ist solch ein guter Typ und er hat jetzt seine Familie, was so schön anzuschauen ist.“ Cowell zieht mit seiner Partnerin Lauren Silverman den fünfjährigen Sohn Eric groß.

Lewis sprach auch über den Vater ihres Mannes, Lutz, der nur drei Wochen vor dem großen Tag seines Sohnes verstarb, und berichtete, er sei „die ganze Zeit“ im Geiste bei der Zeremonie dabei gewesen. Sie habe zudem das Gefühl, die Eheschließung habe sie und Dennis und ihre jeweiligen Familien einander „näher gebracht“. Die Britin erklärte: „Dennis‘ Vater war die ganze Zeit über dabei und wir haben es so noch mehr wertgeschätzt. Jetzt können wir das nächste Kapitel unseres Lebens kaum erwarten.“