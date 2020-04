Leonard Freier setzt sich für die Opfer der Corona-Krise ein

View this post on Instagram

??????? ????? ???????????????? Der Corona-Virus schränkt uns alle ein, aber besonders die Unternehmer, die ihre Läden komplett geschlossen halten müssen, haben große Sorgen. Im Rahmen von #supportyourlocal möchte ich euch diese Woche die Unternehmer und Unternehmen vorstellen, die mich immer supported haben und die ich sehr gerne unterstützen möchte. Heute möchte ich stellvertretend für alle Ausstatter, Bekleidungshersteller und Bekleidungsverkäufer meinen guten Freund @rolfeisenmenger und @loandgo vorstellen. Rolf stattet mich schon sehr lange mit dem perfekten Anzug in jeder möglichen Situation aus, sei es nun meine Hochzeit, meine Auftritte in Film und Fernsehen oder berufliche, aber auch private Abendveranstaltungen. Ich trage einfach lieber Hemd und Anzug als Jeans und T-Shirt! Leider muss Rolf im Zuge der Corona-Pandemie seinen Laden geschlossen halten, aber das Team ist nicht untätig. Im Onlineshop könnt ihr neben Gutscheinen für die Zukunft auch hochwertige, wiederverwendbare Mund- und Nasenmasken erwerben, größere Stückzahlen sind auf Anfrage kurzfristig lieferbar! Wie geht es euch, habt ihr den Shoppingentzug schon durchgestanden oder seid ihr aufs Onlineshopping umgestiegen? . . . ? Photo: @varenia.griebel @olivervosshagephotography . . . #leonardfreier #instagood #love #motivation #fit #lifestyle #fitnessmotivation #training #sport #picoftheday #sportmotivation #berlin #berlinstagram #instablogger #style #flattenthecurve #loandgoderherrenausstatter #loandgo #ootdbyrolf #roconi