Leonard Freier: „Wir haben größere Sorgen, als dass uns das Klopapier ausgeht“

Auch Ex-‚Bachelor‘ Leonard Freier und seine Familie blieben nicht verschont von den Auswirkungen der aktuellen Situation. Der 35-jährige hält sich gemeinsam mit Frau und Tochter zuhause an die von der Bundesregierung beschloßenen Regelungen.

Im Interview mit klatsch-tratsch.de hat er jetzt über Hamsterkäufe und die kleinen Probleme der Corona-Krise gesprochen.

Quelle: instagram.com

Not macht erfinderisch

Derzeit vermisst man einige Produkte in den Supermarktregalen teils schmerzlich. Nudeln, Mehl, Zucker und vor allem Klopapier sind aufgrund der Hamsterkäufe mancher Mitbürger rar. Hat Leonard Freier denn noch genug davon im Schrank? „Ich bin schon kurz in Panik verfallen, als wir nur noch 364 Paletten Klopapier und 849 Pakete Nudeln im Schrank waren. Da hat meine Frau wohl zwei nicht nachgefüllt“, antwortete uns der einstige ‚Der Bachelor‘-Teilnehmer scherzhaft.

Schließlich erklärt er aber, dass man im Hause Freier weder Zucker noch Weizenmehl verzehre. „Das heißt die Regale sind verschont geblieben vor unserer Familie, weil wir weder Nudeln noch Zucker gekauft haben.“ lediglich Toilettenpapier sei zwischenzeitlich knapp gewesen „weil die Regale leer waren und wir nicht gehamstert hatten und wir mehrere Tage keins bekommen haben“, so der Vater einer Tochter.

Selbst die Kleinsten wissen es besser

Gut nur, dass sich der Versicherungsfachmann auch in der Not auf seine Familie verlassen Kann. „Meine Tochter hat ganz klug erkannt ‘Papa, da können wir auch ein Taschentuch nehmen’“. So spaßig Leonard die Sache hier und da auch nimmt, desto ernster sieht er sie aber eigentlich.

„Die geringste Sorge, die wir haben sollten, ist dass uns das Klopapier oder der Zucker ausgeht“, erklärt der Brandenburger. „Wir haben weitaus größere Sorgen und werden hoffentlich nicht noch größere kriegen, als dass uns das Klopapier ausgeht.“ Ein Grund warum sich Leonard gerade besonders auf Instagram stark macht, beispielsweise für kleinere lokale Unternehmen die ihm am Herzen liegen.

Die kleineren Probleme des Corona-Alltags kennt aber auch der Ex-Freund von Angelina Heger. „Heute morgen erst habe ich ein Foto von mir und meiner wilden Mähne gemacht. Meine Haare sind länger als jemals zuvor und fallen mir quer übers Gesicht.“ Entgegen der Anweisungen zum Friseur zu gehen kommt für den Stahnsdorfer aber auch dann nicht in Frage, wenn er die Kontrolle über sein Haupthaar verliert.

Reichweite nutzen

„Ich habe ein Foto gemacht, um es zu posten und zu sagen ‘Leute, schaut mich an. Schlimmer kann es nicht werden und trotzdem warte ich auf meinen Friseur. Macht ihr das Gleiche auch“, so Leonard. Übrigens kommt aber auch selbst Hand anlegen für den 1,83m-Mann nicht in Frage „Nein. Ich halte durch, auch wenn das echt schwer ist, weil mir die Haare kreuz und quer ins Gesicht fallen.“

