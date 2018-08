Leonardo DiCaprio: Beachparty mit Jamie Foxx und Gerard Butler

Sonntag, 26. August 2018 18:11 Uhr

Zur Zeit steht Leonardo DiCaprio für Quentin Tarantinos neuen Film „Once Upon A Time in Hollywood“ vor der Kamera. Aber am Samstag machte der Hollywoodstar erstmal eine kleine Pause von den Dreharbeiten und feierte mit ebenso berühmten Freunden eine Strandparty in Malibu. Das hochkarätig besetzte Kumpel-Team bestand übrigens aus Jamie Foxx und Gerard Butler.

DiCaprio sah in seinem grauen Shirt und dem blauen Baseball-Cape sehr lässig und locker aus, allerdings sah man dem 43-Jährigen deutlich den Stress und die Müdigkeit der letzten Drehtage an, will die ‚Daily Mail‘ herausgefunden haben. Der „Aviator“-Star hatte dunkle Schatten unter den Augen, wirkte aber trotzdem entspannt, während er mit verschiedenen Gästen der Feier plauderte.

„Django Unchained“-Star Jamie Foxx betätigte sich dafür nicht nur sportlich – er spielte eine Runde Football im weißen, kalifornischen Sand – sondern auch körperlich. Freundin Katie Holmes war nämlich ebenfalls mit dabei und die beiden ließen es sich so richtig gut gehen, indem sie verliebt knutschten und kuschelten.

Auch Leos best Buddy Tobey Maguire war da.

Quelle: instagram.com



Ununterbrochen Dreharbeiten

Gerard Butler quatschte übrigens den größten Teil der Party mit einer Brünetten – möglicherweise seiner On-Off-Freundin Morgan Brown. Der Schauspieler trug ebenfalls ein strandtaugliches Outfit und schlenderte in einem weißen Baumwoll-Shirt und grauen Shorts durch den Sand.

Leo ist in dem Thriller „Once Upon A Time in Hollywood“ an der Seite von Brad Pitt, Margot Robbie und Al Pacino zu sehen. Nach dem Dreh an diesem Film geht es auch gleich weiter für Leo, denn danach übernimmt er die Hauptrolle in „The Black Hand and Killers of the Flower Moon“. Außerdem soll er Gerüchten zufolge die Rolle des Theodore Roosevelt in „Roosevelt“ spielen. (SV)

Quelle: instagram.com