Leonardo DiCaprio: Hochzeit in Sicht?

Leonardo DiCaprio soll Camila Morrone einen Antrag gemacht haben. Der 44-Jährige schwebt derzeit mit seiner Liebsten auf Wolke sieben. Für die beiden Turteltauben ist der Altersunterschied von 22 Jahren kein Problem. Mittlerweile soll es zwischen den beiden sogar so ernst sein, dass er ihr die Frage aller Fragen gestellt haben soll.

Der Frauenschwarm, der gestern einen Zwischenstopp in Berlin einlegte, hat in Hollywood schon einige Herzen gebrochen. Auf der Liste seiner Verflossenen stehen unter anderem Schönheiten wie Gisele Bündchen, Bar Refaeli, Toni Garrn, Kelly Rohrbach oder Nina Agdal. Im Dezember 2017 lernte der Filmstar das Model Camila Morrone kennen und lieben. Die Beziehung der beiden läuft sogar so gut, dass Leo den Rest seines Lebens mit der 22-Jährigen verbringen will.

Brad Pitt wie ein großer Bruder

Denn die amerikanische ‚OK!‘ behauptet nun, dass der ewige Junggeselle seiner Liebsten einen Heiratsantrag gemacht hat. „Das Ganze überraschte Camila total. Sie hat Leo nie unter Druck gesetzt, es offiziell zu machen. Sie hatte immer eine Schwimm-mit-dem-Strom-Einstellung, wenn es um ihre Beziehung ging“, verriet ein Insider gegenüber dem Portal.

Quelle: instagram.com

DiCaprio soll angeblich noch nie glücklicher gewesen sein. Für diesen großen Schritt holte sich der ‚Titanic‘-Darsteller sogar Rat von seinem ‚Once Upon a Time in Hollywood‘-Co-Star Brad Pitt. Der unbekannte Informant erklärte, dass Brad ihm Tipps für einen romantischen, aber nicht kitschigen Heiratsantrag, gegeben haben soll. „Brad ist wie ein großer Bruder für ihn geworden.“ Leonardo soll eine wichtige Lektion gelernt haben und nicht mehr so oberflächlich sein wie früher. „Brad hat Leo Dinge gesagt, die ihn auf ewig verändert haben, beispielsweise, wie wichtig es ist, Glück in den nicht oberflächigen Dingen des Lebens zu finden“, wird der Insider zitiert.