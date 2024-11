Keine heimlichen Hochzeitspläne Leonardo DiCaprio: Insider dementiert Verlobungsgerüchte

Leonardo DiCaprio wird doch nicht zum Ehemann. (rho/spot)

SpotOn News | 26.11.2024, 23:45 Uhr

Leonardo DiCaprio hat seiner Freundin Vittoria Ceretti offenbar doch keinen Antrag gemacht, wie zuletzt gemunkelt. Das hat nun ein Insider verraten.

Hat ihn der fünfzigste Geburtstag am 11. November wachgerüttelt? Möchte der ewige Junggeselle Leonardo DiCaprio sesshaft werden? Das haben aktuelle Spekulationen der Boulevard-Plattform "Deux Moi" vermuten lassen, die kürzlich über eine Verlobung des Schauspielers mit seiner Freundin, Model Vittoria Ceretti (26), berichtet hatte.

Jetzt dementiert der Ableger der "New York Post" die Gerüchte, dass der "Titanic"-Star heiraten werde: "Page Six" beruft sich dabei auf einen nicht namentlich genannten Informanten. "Das ist nichts weiter als ein Internet-Gerücht", so die Quelle. Der anonyme Kontakt soll hinzugefügt haben, dass Verlobungsgerüchte über den Schauspieler "jeden Monat aufkommen".

Tatsächlich wurde bereits im März die baldige Hochzeit Schauspielers auf diversen Portalen wie der britischen "Daily Mail" vermutet, nachdem die Italienerin Ceretti mit einem auffälligen Ring an ihrer linken Hand gesichtet wurde. Das Model präsentierte das Schmuckstück, als es mit DiCaprio in dem mexikanischen Restaurant "Yuca's" in Los Angeles lunchte. Wie eine Fotorecherche später ergeben hatte, besaß sie den Ring schon vor ihrer Beziehung mit dem begehrten Hollywood-Star.

Video News

Ein weiteres Indiz dafür, dass es mit dem Model ernst sein soll, sahen Fans und Feuilletonisten in der Tatsache, dass Ceretti, die zum ersten Mal im Sommer 2023 mit DiCaprio auf Ibiza gesichtet wurde, nach ihrem 26. Geburtstag noch an seiner Seite verweilen darf. Der Großteil seiner Ex-Freundinnen (darunter auch das deutsche Model Toni Garrn) sei nicht älter als 25 Jahre gewesen.

"Ich weiß nicht, ob ich jemals heiraten werde"

Außerdem sei sie bereits Teil seines engsten Umfelds – und umgekehrt. Das letzte Thanksgiving-Fest verbrachte das Paar mit ihrer Familie in London und Ceretti wurde mit der deutschen Mutter des Stars, Irmelin Indenbirken (81), sowie mit seinem langjährigen Freund, "Spider-Man"-Darsteller Tobey Maguire (49), gesehen. Ob er sie deshalb zur Ehefrau macht, bleibt abzuwarten. "Ich weiß nicht, ob ich jemals heiraten werde", sagte DiCaprio laut "Stern" einmal. "Ich habe zu viele angeblich glückliche Ehen gesehen, die den Bach runtergingen."