Film Leonardo DiCaprio überreicht Robert De Niro die Goldene Ehrenpalme

Bang Showbiz | 13.05.2025, 11:00 Uhr

Leonardo DiCaprio wird Robert De Niro bei den diesjährigen Filmfestspielen von Cannes mit der Ehrenpalme auszeichnen.

Der 50-jährige Schauspieler wird seinem ‚Killers of the Flower Moon‘-Co-Star die Auszeichnung bei der Eröffnungsfeier des Filmfestivals am Dienstag (13. Mai) überreichen, wie ‚Variety‘ berichtet. Die beiden spielten nicht nur nebeneinander in dem Film ‚Killers of the Flower Moon‘, der am 20. Mai 2023 bei den 76. Filmfestspielen von Cannes seine Premiere feierte, sondern auch gemeinsam in dem Film ‚This Boy’s Life‘ aus dem Jahr 1993. In dem Film spielte der 17-jährige DiCaprio seine erste große Filmrolle.

Nach der Verleihung der Goldenen Palme am Dienstag wird der 81-jährige De Niro am Mittwoch (14. Mai) bei einer speziellen Meisterklasse im Debussy-Theater auftreten, wo er über seine mehr als fünf Jahrzehnte umspannende Karriere sprechen wird. Mit dieser Hommage an Cannes kehrt er zu dem Festival zurück, das er zuletzt 2023 bei der Premiere von Martin Scorseses ‚Killers of the Flower Moon‘ besuchte, in dem er die Rolle eines skrupellosen Geschäftsmannes spielte.

Vor 14 Jahren war er bereits Jury-Präsident des Festivals. De Niro sagte im Vorfeld der Veranstaltung: „Ich fühle mich dem Festival de Cannes sehr verbunden… besonders jetzt, wo uns so vieles in der Welt auseinanderreißt, bringt Cannes uns zusammen – Geschichtenerzähler, Filmemacher, Fans und Freunde. Es ist, als käme man nach Hause.“