23.12.2020 08:54 Uhr

Leonardo DiCaprio verliebt: So klingt es, wenn ein „Insider“ auspackt

Leonardo DiCaprio und Camila Morrone schweben angeblich im siebten Liebeshimmel.

Der „Inception“-Star ist für seine angeblichen Romanzen mit jungen Schönheiten wie Blake Lively und dem Hamburger Toni Garrn bekannt. Seit 2018 ist er Berichten zufolge mit dem 23-jährigen Model liiert.

Glücklich wie nie?

Obwohl er sich öffentlich nie zu seiner Beziehung geäußert hat, soll Leonardo DiCaprio so glücklich wie nie mit seiner jungen Flamme sein. „Sie sind sehr verliebt. Camila ist ein Traummädchen. Sie ist jung, süß, einfach und es ist problemlos, weil sie sich gut mit seiner Familie versteht und auch er versteht sich super mit ihrer. Sie kennen einander seit Ewigkeiten und es funktioniert einfach“, plaudert ein Insider gegenüber der durchaus seriösen Boulevard-Show „Entertainment Tonight“ aus.

„Sie stehen sich sehr nahe“

Auch den Corona-Lockdown verbrachten die Turteltauben zusammen. „Er ist normalerweise sehr unabhängig und verbringt viel Zeit mit Freunden, aber aufgrund des Lockdowns verbrachte er vor allem Zeit mit Camila“, offenbarte ein „People“-Insider im Juni. „Er liebt es, mit ihr zusammen zu sein. Sie stehen sich sehr nahe. Leo hat Monate rund um die Uhr mit Camila in seinem Haus verbracht.“

Den 23 Jahren Altersunterschied zum Trotz: Möglicherweise hat es die argentinische Schönheit tatsächlich geschafft, den notorischen Bachelor zu zähmen…

Wer ist Camila Morrone?

Camila Rebeca Morrone Polak ist ein argentinisches Model und eine Schauspielerin, die in den USA lebt. Ihr Schauspieldebüt gab sie 2013 in dem James Franco-Film „Bukowski“.

Über ihre Beziehung äußerte sie sich nie direkt. Bekanntlich mag das auch Leonardo DiCaprio nicht. Immerhin sprach sie über den Altersunterschied. Der „Los Angeles Times“ sagte die 23-Jährige vor einem Jahr: „Es gibt so viele Beziehungen in Hollywood – und in der Geschichte der Welt -, in denen es einen großen Altersunterschied gibt. Alle sollten daten können, wen sie wollen.“

(Bang/KT)