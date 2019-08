Leonardo DiCaprio: „Wie eine gute Fee, die dich auswählt“

Montag, 5. August 2019 08:34 Uhr

Leonardo DiCaprio führt seine erfolgreiche Hollywood-Karriere auf reines Glück zurück. Der 44-jährige Schauspieler ist einer der weltweit erfolgreichsten Stars überhaupt. Doch auch Leo fing einmal klein an, weshalb er sich noch immer gut in die Haut von jungen Talenten versetzen kann, die vom großen Durchbruch träumen.

„Ich wuchs in dieser Industrie auf, also sind viele meiner Freunde Schauspieler. Ich weiß, wie hart es ist, Arbeit zu bekommen und ich weiß, wie viel Glück ich hatte, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Wäre das nicht passiert, würde mein Leben radikal anders aussehen“, gesteht der Hollywoodstar.

Im Gespräch mit dem ‚Notebook‘-Magazin fügt der ‚Once Upon a Time in Hollywood‘-Darsteller hinzu, dass auch er unter Selbstzweifeln gelitten habe.

Auch mal zurückschauen

„Ich denke, dass sich jeder an einem gewissen Punkt in seiner Karriere wie ein Außenseiter fühlt. Bei mir war es so, als ich meine Karriere startete. Es fühlte sich wie diese fantastische Welt an, in der eine gute Fee in dein Haus kommt und dich auswählt. Wir wissen alle, dass wir nicht hier sitzen würden und tun würden, was wir tun, wenn wir nicht diesen Glücksmoment gehabt hätten“, verriet er.

Und welchen Tipp würde Leo allen aufstrebenden Schauspielern geben? „Schau dir an, was vor dir gemacht wurde. Versuche, dich mit den Größten zu messen und fang von da an“, schildert der Frauenschwarm. „Ich gucke unendlich viele Filme an und mich haut es um, was in der Kino-Vergangenheit gemacht wurde.“