Stars Leonardo DiCaprio zollt dem verstorbenen Papst Tribut

Leonardo DiCaprio - CinemaCon 2025 - Arrivals - Warner Bros BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.04.2025, 09:00 Uhr

Der Schauspieler ist überzeugt davon, dass Franziskus einer der bedeutendsten Geistlichen unserer Zeit war.

Leonardo DiCaprio bezeichnet Papst Franziskus als „außergewöhnlichen Geistlichen unserer Zeit“.

Der 50-jährige Schauspieler und Umweltschützer hat sich in den sozialen Netzwerken zu Wort gemeldet, um dem verstorbenen Pontifex Tribut zu zollen. Das Oberhaupt der katholischen Kirche, das mit bürgerlichem Namen Jorge Mario Bergoglio hieß, war am Ostermontag (21. April) im Alter von 88 Jahren gestorben. Auf Instagram schrieb Leo: „Papst Franziskus war ein Anführer der Veränderung – nicht nur für die katholische Kirche, sondern auch für die Umweltreform und den Aktivismus. Er bewies ein tiefes und unerschütterliches Engagement in Umweltfragen […]. Indem er die Verbindungen zwischen allen Lebensformen betonte, bat Papst Franziskus alle Menschen, Gemeinden, Institutionen und Machthaber der Welt darum, sich zu vereinen, um unser gemeinsames Zuhause zu schützen.“

Leonardo hatte selbst im Jahr 2016 das Glück den Pontifex persönlich kennenzulernen. Er schreibt weiter: „Papst Franziskus war einer der außergewöhnlichen Geistlichen unserer Zeit. Sein Vermächtnis wird weiterhin Generationen von Umweltschützern weltweit inspirieren. Möge er in Frieden ruhen.“ Franziskus litt kurz vor seinem Tod an einer Lungenentzündung und Bronchitis. Das Datum seiner Beerdigung, der eine neuntägige Trauerphase folgen wird, soll am heutigen Dienstag (22. April) von den Kardinälen der katholischen Kirche bekannt gegeben werden.