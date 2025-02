Film Lesley Manville: Als Schauspielerin lernt man nie aus

Bang Showbiz | 15.02.2025, 09:00 Uhr

Die britische Film-Ikone hat nicht das Gefühl, dass sie das Schauspielern perfekt beherrscht.

Lesley Manville will nie aufhören, als Schauspielerin zu lernen.

Die britische Schauspielerin steht zwar schon seit Jahrzehnten auf der Theaterbühne und vor der Kamera. Doch auch mit 68 Jahren vertritt sie die Ansicht, dass es ständig etwas Neues zu lernen gibt.

Im Interview mit dem Magazin ‚Harper’s Bazaar‘ erklärt sie: „Ich werde nie eine Person sein, die denkt: ‚Gut, ich bin so alt, ich habe so viele Jahrzehnte gearbeitet, also werdet ihr mir nichts beibringen können‘. Das wird dich nicht weiterbringen und du wirst nur eine Nervensäge sein, weil du denkst, du weißt alles – und das tust du nicht.“

Die ‚Grotesquerie‘-Darstellerin hat in den letzten Jahren eine Reihe von hochkarätigen Projekten ergattert und ist stolz darauf, an diesem Punkt ihres Lebens so viel Erfolg zu haben. „Es ist eine Zeit in meiner Karriere, die sich auf einem anderen Niveau befindet als alles andere zuvor“, erzählt sie. „Ich wusste schon als Kind, dass alles in meinem Leben eine gewisse Zeit dauern würde, und ich bin froh darüber. Denn wenn man in seinen 20ern oder 30ern so viel Erfolg hat, kann es sehr schwierig sein, ihn aufrechtzuerhalten.“

2024 spielte Lesley die Hauptrolle in dem romantischen Drama ‚Queer‘ an der Seite von Daniel Craig und Drew Starkey. Viele ihrer Freunde hätten sie jedoch gar nicht in dem Film erkannt. „Die Leute haben zu mir gesagt, nachdem sie den Film gesehen hatten: ‚Aber Lesley, ich dachte, du solltest in dem Film mitspielen…'“, berichtet die 68-Jährige. „[Der Film ist] das Ungewöhnlichste, was ich je machen sollte. Was für ein Vergnügen, mit Luca [Guadagnino, dem Regisseur], Daniel und Drew zu arbeiten.“