Stars Leslie Bibb: So erlebte sie die Dreharbeiten der dritten ‚The White Lotus‘-Staffel

Bang Showbiz | 28.03.2025, 16:00 Uhr

Der Star zeigt in der dritten Staffel der Serie eine völlig neue Seite von sich.

Nach Hit-Filmen wie ‚Iron Man‘ und Comedy-Serien wie ‚American Housewife‘ zeigt Leslie Bibb in der dritten ‚The White Lotus‘-Staffel eine völlig neue Seite von sich.

In der HBO-Erfolgsserie (zu sehen auf Sky und über WOW) spielt die Schauspielerin die Rolle der Kate, eine Frau, die mit zwei alten Freundinnen nach Thailand reist, doch die Urlaubsidylle entpuppt sich schnell als eine emotionale Zerreißprobe.

„Es ist so schwer, sich nicht mit anderen zu vergleichen – genau wie auf Instagram“, verriet Bibb im Interview mit ‚Bang‘. Die Darstellerin erklärte: „Man sieht immer nur die perfekte Version des Lebens, aber die Realität ist oft ganz anders. Und so geht es auch Charakteren in der Serie – nach außen hin sind sie die besten Freundinnen, aber unter der Oberfläche brodelt es.“ Schon der erste Drehtag habe es in sich gehabt, wie der Star gegenüber ‚Bang‘ offenbarte: „Wir sind in der Villa angekommen und hatten eine fünfseitige Szene, in der wir kaum etwas sagen – aber genau das macht die Dynamik so spannend.“ Mike White, der Schöpfer der Serie, gab den Schauspielerinnen die klare Anweisung, die Szene „langsamer“ zu spielen, was „revolutionär“ gewesen sei. Eine der brisantesten Szenen der Staffel dreht sich um politische Ansichten – und die Frage, ob Kates Charakter für Donald Trump gewählt hat: „Kate hat Angst, ihre Meinung zu äußern – nicht nur politisch, sondern auch in anderen Bereichen. Sie will den Respekt ihrer Freundinnen nicht verlieren.“ Ob ihre Freundschaft diese Reise überlebt? Das bleibt abzuwarten.