Stars ‚So divers‘! Darum liebt Juror Joachim Llambi ‚Let’s Dance‘ so sehr ‚Let’s Dance‘ gehört seit 2006 fest zum Programm von RTL dazu und Joachim Llambi war von Anfang an dabei. Seit der ersten Staffel sitzt der ehemalige Profitänzer in der Jury der beliebten Tanzshow und wird seit 2011 von Motsi Mabuse und seit 2013 von Jorge Gonzalez unterstützt. Seit über zehn Jahren bilden diese drei ein […]