„Lethal Weapon“: Was bedeutet Richard Donners Tod für Teil 5?

Richard Donner, der am 5. Juli 2021 mit 91 Jahren starb, wollte eigentlich Teil fünf der "Lethal Weapon"-Reihe inszenieren. Kommt der Film dennoch zustande oder wollen Mel Gibson und Danny Glover ohne ihn nicht? Es gab schon früher Gerüchte in diese Richtung.

Am 5. Juli 2021 starb Richard Donner. Der Regisseur von Kultfilmen wie der ersten „Superman“-Verfilmung, „Das Omen“ oder „Die Goonies“ wurde 91 Jahre alt. Seine bekanntesten Werke waren aber sicherlich die „Lethal Weapon“-Filme. Zwischen 1987 und 1998 inszenierte Donner vier Teile der Actionkomödie über die ungleichen Cops Riggs und Murtaugh, gespielt von Mel Gibson (65) und Danny Glover (74). Nach über 15 Jahren Pause wollte Richard Donner für einen fünften und letzten „Lethal Weapon“ auf den Regiestuhl zurückkehren. Auch mit über 90 Jahren fühlte er sich nicht „zu alt für den Scheiß“ (so ein berühmtes Zitat von Murtaugh).

Wie geht es nun weiter mit „Lethal Finale“, wie der fünfte Teil heißen sollte? Noch befinden sich die Beteiligten offenbar unter Schock nach dem Tod des Regisseurs. Jedenfalls hat sich noch niemand offiziell zur Zukunft des Franchises geäußert. Eine Fanseite für „Lethal Weapon 5“ verabschiedete sich aber von Twitter. Mit Donner sei wohl auch die Chance auf einen Film gestorben.

Good bye twitter! i guess LW 5 died with Mr Donner so there is no more hope for it! ? This is really sad! Goodbye! @ShuDonner @brghtidea @wbpictures

— Lethal Weapon 5 (@lethalfinale) July 6, 2021