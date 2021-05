Letizia von Spanien glänzt in einer smaragdgrünen Robe

Königin Letizia von Spanien in Madrid (ncz/spot)

12.05.2021 13:44 Uhr

Letizia von Spanien ist bekannt für ihre eleganten Outfits. Nun vergab sie bei einer Zeremonie Preise für Kinderliteratur und strahlte dabei im grünen Satinkleid. Es ist nicht das erste Mal, dass die Königin das Kleidungsstück trug.

Letizia von Spanien (48) leitete am Dienstag (11. Mai) die Zeremonie zur Vergabe des Preises für Kinder- und Jugendliteratur in Madrid. Zu diesem Anlass holte die zweifache Mutter ein ganz besonderes Lieblingskleid aus dem Schrank: Die dunkelgrüne Midi-Satinrobe mit weißen Paisley-Stickereien und tiefem V-Ausschnitt der Pariser Marke Sandro trug sie bereits mehrfach. Dazu kombinierte die Ehefrau von Spaniens König Felipe VI. (53) schwarze Manolo-Blahnik-Pumps sowie eine elegante schwarze Handtasche. Hinter ihrer Mund-Nasen-Maske und dem glatten braunen Haar blitzten zarte silberne Ohrringe hervor, am Finger prangte ein goldener Statement-Ring.

Es ist nicht das erste Mal, dass Letizia ein Outfit zum wiederholten Male präsentiert. Wenn der 48-Jährigen ein Kleidungsstück gefällt, trägt sie es oft drei oder vier Mal zu verschiedenen öffentlichen Terminen. So auch das grüne Kleid, in dem sie sich erstmals im Dezember 2018 zeigte. Im Sommer 2020 erschien sie erneut bei einem Auftritt in dem Look.