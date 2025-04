Stars ‚Let’s Dance‘: Ausgeschiedene Profis kommen plötzlich zurück

Bang Showbiz | 23.04.2025, 18:00 Uhr

Bei ‚Let’s Dance‘ treten jedes Jahr neue Prominente an, doch auch die Profis sind mittlerweile Publikumslieblinge.

Deswegen ist es in jeder Staffel wieder schade, wenn Lieblings-Profitänzer direkt am Anfang aus der Show segeln. Dieses Jahr traf das unter anderem Christina Hänni, ehemals Luft, die mit dem Komiker Osan Yaran schon in der ersten Show der 18. Staffel ausschied. In Show 8 kommt sie nun aber zurück.

„Partner Switch bei ‚Let’s Dance‘. Diese Woche wird’s spannend: Neben den Einzeltänzen gibt es eine ganz besondere Herausforderung!“, kündigte ‚Let’s Dance‘ nun auf dem offiziellen Instagram-Account des Formats an. Dazu erklärten die Macher der Sendung, welche Partner hin- und hergetauscht werden würden; ein überraschendes Detail: „Jeder Promi tanzt zusätzlich einen zweiten Tanz – mit einem neuen Profi, der in dieser Staffel eigentlich schon ausgeschieden ist.“

Turner Fabian Hambüchen tanzt in Show 8 mit Christina Hänni, Content Creatorin selfiesandra mit Evgeny Vinokurov, Sängerin Jeanette Biedermann mit Sergiu Maruster, Paralympic-Schwimmer Taliso Engel mit Kathrin Menzinger und Diego Pooth mit Malika Dzumaev. Christine Neubauer kommt an der Seite von Massimo Sinató zurück und ersetzt Simone Thomalla, die verletzungsbedingt ausscheiden muss. Marie Mouroums bildet mit Profitänzerin Renata Lusin ein gleichgeschlechtliches Paar.