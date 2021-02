10.02.2021 22:30 Uhr

„Let’s Dance“: Boxer Simon Zachenhuber macht sich fit für’s Parkett

Simon Zachenhuber, deutscher Profiboxer im Mittelgewicht, bereitet sich akribisch auf seine Teilnahme an "Let’s Dance" vor.

Bald geht die beliebte RTL-Tanzshow wieder in die nächste Runde und der Boxer ist dieses Mal unter den Promikandidaten, die wie jedes Jahr mit einem Profitänzer gemeinsam um den Titel „Dancing Star 2021“ tanzen werden. Auf diese Aufgabe bereitet er sich nun vor.

Anstrengender Probetag

Zwar ist der 22-jährige Profiboxer hartes Training gewohnt, „Let’s Dance“ stellt ihn nun aber doch vor ein paar neue Herausforderungen. In seiner Instagram-Story berichtete der Sportler seinen knapp sechstausend Abonnenten von einem harten Probentag: „Wir sind jetzt fertig für heute, es war supercool, superlustig – und anstrengend wird‘s auch. Mein Hirn ist Matsch.“

Sich Choreografien zu merken ist für Simon Zachenhuber schließlich etwas völlig Neues und auch das Make-Up, dass der Star zu den Dreharbeiten tragen muss, ist ihm etwas zuwider. Seine weiblichen Follower bittet er direkt um Tipps, wie er die ganze Schminke wieder von seinem Gesicht bekommen könne.

Speziell angefertigte Kostüme

Auch die Kostüme werden für den 22-Jährigen sicher ungewohnt sein, doch gespannt darauf ist er schon sehr. In seiner Instagram-Story teilte er einen Beitrag von Katia Covents, der Designerin, die seit Jahren alle Outfits der Tanzshow erstellt, und schrieb dazu: „Da wird schon fleißig geschneidert, bin schon gespannt auf mein erstes Outfit.“ Körperlich ist Simon aber in einer guten Verfassung und sollte das harte ‚Let’s Dance‘-Training überstehen können. Er nimmt seine Abonnenten per Insta-Story auch regelmäßig mit zum Joggen, beklagt sich wegen der aktuellen Wetterlage aber auch schon mal über ein eingefrorenes Gesicht.

„Let’s Dance“ startet am 26. Februar

Der Kampf um den Titel „Dancing Star 2021“ startet mit der großen Kennenlernshow, bei der die 14 prominenten Kandidaten erfahren, mit welchem Profitänzer sie in den folgenden Wochen oder gar Monaten das Tanzparkett unsicher machen werden.

Und gleich zum Auftakt, am Freitag, 26. Februar, ab 23.30 Uhr, können sich die Zuschauer bei „Exclusiv Spezial“ mit Frauke Ludowig wieder auf eine packende und amüsante Berichterstattung hinter den Kulissen freuen. Direkt und live nach der Show trifft die Starexpertin die Kandidaten und auch prominente Gäste, mit denen sie gemeinsam die Show analysiert – und gibt manchen Einblick hinter die Kulissen.