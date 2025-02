18. Staffel startet am 21. Februar „Let’s Dance“-Familie: Diese Profitänzer sind schon Eltern

Sie haben kleine Kinder und tanzen jeweils beide bei "Let's Dance" mit: die Ehepaare Patricija und Alexandru Ionel (l.) sowie Renata und Valentin Lusin. (ae/spot)

SpotOn News | 20.02.2025, 20:15 Uhr

Die Teilnehmer der "Let's Dance"-Staffeln bezeichnen sich gerne als große Familie. Tatsächlich haben schon einige der Profitänzer, die 2025 an den Start gehen, eine eigene Familie gegründet.

Einen besonderen Spagat wagen einige der Profitänzer, die in der 18. Staffel von "Let's Dance" antreten (ab 21. Februar, freitags, 20:15 Uhr, RTL). Denn sie müssen den straffen Trainingsplan von sechs Tagen pro Woche plus herausfordernder Live-Show mit ihren kleinen Kindern vereinbaren.

Video News

Patricija und Alexandru Ionel

Das Profi-Ehepaar Patricija (30) und Alexandru Ionel (30) dürfte besonders beansprucht sein. Die beiden, die seit Anfang 2022 verheiratet sind, haben drei kleine Kinder. Der erste Sohn kam im Januar 2022 zur Welt, im September 2024 folgten Zwillinge (Junge und Mädchen). Nur wenige Monate nach der Geburt wollen nun beide in der RTL-Show mitmachen. "Ich fühle mich besser denn je und bin voller Vorfreude", teilte Patricija Ionel auf ihrer Instagramseite mit. Sie wolle ihre Fans mit hinter die Kulissen nehmen und zeigen, "wie wir das alles managen".

Christina Hänni

Auch die Profitänzerin Christina Hänni (34), die 2017 zum ersten Mal an der Tanzshow teilnahm, ist frisch gebackene Mutter. Ihre Tochter kam im Juni 2024 zur Welt. "Ich hab jetzt einen kleinen Fan im Hintergrund, der mich anfeuern wird und dafür geb ich doppelt Gas", meinte sie zu ihrem Comeback. Ihr Privatleben ist eng mit der Show verbunden: 2020 lernte sie hier Sänger Luca Hänni (30) kennen und lieben. Im August 2023 heirateten sie.

Renata und Valentin Lusin

Auch das Ehepaar Renata (37) und Valentin (37) Lusin tritt gemeinsam zur 18. Staffel von "Let's Dance" an – elf Monate nach der Geburt ihrer Tochter. Dank der Großeltern soll das möglich sein. Die Tänzer sind schon seit mehr als 20 Jahren ein Paar, 2014 heirateten sie. Nach mehreren Fehlgeburten ist ihre Kleine ihr ganzes Glück. Seit 2018 gehören die Lusins zur "Let's Dance"-Familie. Zwei Jahre pausierte Renata schwangerschaftsbedingt, nach der Babypause kehrt sie nun zur Show zurück. "Bin wahnsinnig glücklich und dankbar, dass es in diesem Jahr klappt und ich auch als Mama mental und physisch auch bereit bin." Sie sei nun nicht mehr so verbissen wie früher, sondern durch ihre Kleine "so viel entspannter und befreiter im Kopf".

Evgeny Vinokurov

Der Tänzer Evgeny Vinokurov (34) war zuletzt 2022 für "Let's Dance" im Einsatz. Nun kehrt er als zweifacher Vater auf das Parkett zurück. Mit seiner Partnerin Nina Bezzubova bekam er im Oktober 2021 einen Sohn. Mitte Oktober 2023 verkündete er dann die Geburt einer Tochter.

Massimo Sinató

Auch das "Let's Dance"-Urgestein Massimo Sinató (44), das schon seit 2010 in der RTL-Tanzsendung mit dabei ist und dieses Jahr seine 15. Staffel absolviert, ist bereits Vater. Im April 2021 brachte seine Frau Rebecca Mir (33) den gemeinsamen Sohn zur Welt. "Ich hätte nicht gedacht, dass es etwas gibt auf der Welt, was man so sehr lieben kann. Ich lieb' ja meine Frau, ich lieb' meine Familie. Aber mein Sohn, das ist abgöttisch, dieses Gefühl!", schwärmte er vor wenigen Wochen im TV bei "Gala". Für seine Familie, die es wohl ohne die Show gar nicht geben würde, legte er 2021 die einzige Pause während seiner "Let's Dance"-Zeit ein. 2012 hatte er in der Sendung mit Model und Moderatorin Rebecca Mir getanzt. Aus beiden wurde ein Paar, die Hochzeit erfolgte 2015 auf Sizilien.