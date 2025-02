Auftakt zu Staffel 18 „Let’s Dance“ ist zurück: Diese Tanzpaare gehen ins Rennen

Bunt, bunter, "Let's Dance": Die beliebte RTL-Show startet in eine neue Ausgabe. (lau/spot)

SpotOn News | 22.02.2025, 00:08 Uhr

Die 18. Staffel von "Let's Dance" ist da. Manch ein Star suchte noch nach dem Takt, gefunden wurden hingegen die Tanzpaare und der Gewinner der Wildcard.

Mit einer mitreißenden Live-Show ist "Let's Dance" am Freitagabend auf die Bildschirme von RTL (auch bei RTL+) zurückgekehrt. Die Euphorie des Saalpublikums wurde stellenweise lediglich noch von der Begeisterung der Promis übertroffen. "Das ist so unglaublich, ich freue mich so, es ist hier dieses Glückshormon pur und ich kann jetzt fliegen", schrie etwa Schauspielerin Christine Neubauer (62) förmlich nach ihrem Auftakttanz mit Alexandru Ionel (30). Durch "Let's Dance" würde für sie ein "Mädchentraum" wahr werden.

Video News

Motsi Mabuse lobt die Wirbelsäule von Taliso Engel

Wie aus vergangenen Ausgaben der RTL-Show gewohnt, bringen die Tänzerinnen und Tänzer auch in Staffel 18 ganz unterschiedliche Fertigkeiten-Level mit. Reality-Sternchen Leyla Lahouar (25), besonders bekannt geworden durch die letztjährige Staffel des Dschungelcamps und ihre Beziehung zu Mitcamper Mike Heiter (32), verrät etwa, sie könne "absolut nicht tanzen, also 0,0".

Über mehr Ausgangs-Athletik verfügen da sportlichere Teilnehmerinnen und Teilnehmer wie Stuntfrau und Schauspielerin Marie Mouroum (32), die bereits in Marvel- und "Star Wars"-Werken mitwirkte, oder Para-Schwimmer Taliso Engel (22).

Das bleibt auch der in gewohnter Besetzung zurückgekehrten Jury bestehend aus Motsi Mabuse (43), Jorge González (57) und Joachim Llambi (60) nicht verborgen. So habe Engel eine "sehr, sehr schöne Körperhaltung, also deine Wirbelsäule hat Potenzial", findet etwa Motsi Mabuse. 15 Punkte erhält er von der Jury.

Die ehrgeizige Mouroum räumt hingegen für ihren Tango-Gruppentanz sogleich 17 Punkte ab – und liegt damit auf einem der Spitzenplätze.

"Dancing Star" Gabriel Kelly verzaubert noch ein Mal das "Let's Dance"-Publikum

Ebenfalls hervorragend abschneiden in der Jury-Wertung kann Marc Eggers (38), der Ex von Tokio-Hotel-Star Bill Kaulitz (35). Der strenge Juror Llambi bescheinigt ihm ein "gutes Körpergefühl". Er fährt dann auch die Bestleistung von 18 Jury-Punkten ein.

Hinter ihm liegt auf einem geteilten zweiten Platz gleichauf mit Stuntfrau Marie Mouroum noch Sängerin und Schauspielerin Jeanette Biedermann (44), die ebenfalls auf 17 Punkte kommt.

Zwischendrin sorgt – langjährige Zuschauerinnen und Zuschauer von "Let's Dance" kennen es – der Vorjahressieger für das Tanz-Highlight der Kennenlernshow. "Dancing Star" Gabriel Kelly (23) zeigt einmal mehr mit Malika Dzumaev (33) sein ganzes Können und elektrisiert das Publikum im RTL-Studio und vor den TV-Geräten und Streaming-Bildschirmen zu Hause. Tanzpartnerin Dzumaev muss im anschließenden Interview sogar eine Träne vergießen, weil ihre Reise auf dem Parkett mit Kelly nun zu Ende geht.

Im Lauf der Sendung finden sich dann die Tanzpaare für die 18. Staffel von "Let's Dance" zusammen. Hier im Überblick:

Sänger Ben Zucker tanzt mit Malika Dzumaev Influencerin Paola Maria tanzt mit Massimo Sinató Model San Diego Pooth tanzt mit Ekaterina Leonova Schauspielerin Simone Thomalla tanzt mit Evgeny Vinokurov YouTuberin Selfiesandra tanzt mit Zsolt Sándor Cseke Comedian Osan Yaran tanzt mit Christina Hänni YouTuber Marc Eggers tanzt mit Renata Lusin Turner Fabian Hambüchen tanzt mit Anastasia Maruster TV-Koch Roland Trettl tanzt mit Kathrin Menzinger Sängerin Jeanette Biedermann tanzt mit Vadim Garbuzov Reality-Star Leyla Lahouar tanzt mit Sergiu Maruster Schauspielerin Christine Neubauer tanzt mit Valentin Lusin Stuntfrau Marie Mouroum tanzt mit Alexandru Ionel Schwimmer Taliso Engel tanzt mit Patricija Ionel

Und auch der Gewinner des Direkttickets wird ganz am Ende der Show bekannt gegeben. Obwohl er im Ranking der Jury nur auf Platz vier lag, können Taliso Engel und seine Tanzpartnerin Patricia Ionel (30) in der nächsten Woche nicht ausscheiden. Sie sind durch die Wildcard geschützt.