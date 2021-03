„Let’s Dance“ lässt bei Mickie Krause die Kilos purzeln

Vom Ballermann aufs Tanzparkett: Sänger Mickie Krause tanzt bei "Let's Dance" zusammen mit Malika Dzumaev. (ili/spot)

19.03.2021 16:35 Uhr

Stimmungssänger Mickie Krause gehört bei "Let's Dance" definitiv nicht zu den Favoriten. Einen großen Abnehmerfolg kann er aber verbuchen.

Stimmungssänger Mickie Krause (50, „Schatzi schenk mir ein Foto!“) hat durch die Teilnahme an der Tanzshow „Let’s Dance“ (freitags, 20:15 Uhr, RTL) in drei Wochen schon drei Kilo abgenommen. „Ich habe jetzt wirklich in den ersten drei Wochen pro Show ein Kilo abgenommen“, sagte der Künstler dem Sender.

Wie die anderen Kandidaten auch trainiert er viermal die Woche von morgens bis abends mit seiner Tanzpartnerin Malika Dzumaev (29) und verbrennt dabei laut seiner Fitness-Uhr „jeden Tag 1.000 Kalorien“. Zwischendurch sei er auch noch Joggen gegangen, um den Kopf freizubekommen. „Ja, und so nimmst du halt eben ab.“ Doch damit nicht genug. Außerdem habe er „weniger gegessen als Malika“ und auf das Mittagessen ganz verzichtet.

Ob sich das viele Training auch in Jury-Punkte niederschlägt, werden Krause und seine Fans schon am Freitagabend in der Live-Show erfahren.