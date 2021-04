„Let’s Dance“-Profi Isabel Edvardsson ist wieder Mutter geworden

Isabel Edvardsson und Marcus Weiß sind nun Eltern zweier Söhne. (cos/spot)

09.04.2021 18:35 Uhr

Isabel Edvardsson hält ihren "kleinen Wikinger" in den Armen. Der "Let's Dance"-Profi ist zum zweiten Mal Mutter geworden.

Isabel Edvardsson (38) „kann es kaum glauben“. Die „Let’s Dance“-Profitänzerin ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Die freudige Nachricht teilte sie am Freitagnachmittag mit ihren Fans bei Instagram. Zu einem Bild, auf dem die Hand des Neugeborenen zu sehen ist, schrieb die gebürtige Schwedin: „Ein Wunder. Das absolut größte Glück auf Erden.“

Die kleine Familie sei „überglücklich und so dankbar“. Schon vor ein paar Tagen sei der Junge geboren worden und habe „unsere Welt noch schöner gemacht“. Die 38-Jährige liebe ihren „kleinen Wikinger“, wie sie ihn in einem beigefügten Hashtag nennt, „so so so sehr“. Er sei „gesund und munter“. Wie es für die Tänzerin, ihren Ehemann Marcus Weiß (46), mit dem sie seit 2015 verheiratet ist, und die beiden Kinder nun weitergeht? „Wir genießen jetzt die Zeit zu viert.“ Der erste Sohn des Paares kam im September 2017 zur Welt.