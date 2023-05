In ihrem Tanzpartner Valentin Lusin „Let’s Dance“-Sieg: Anna Ermakova hat einen Freund fürs Leben gefunden

Anna Ermakova und Valentin Lusin im Siegestaumel. (stk/spot)

SpotOn News | 20.05.2023, 11:30 Uhr

Anna Ermakova ist der neue "Dancing Star 2023". Mehr noch als ihren "Let's Dance"-Triumph feiert sie die gewonnene Freundschaft zu Tanzpartner Valentin Lusin.

Boris Beckers (55) Tochter Anna Ermakova (23) ist seit dem Freitagabend (19. Mai) nicht nur um den Titel "Dancing Star 2023" reicher. Das Abenteuer "Let's Dance" hat ihr in Person von Valentin Lusin (36) offenbar auch eine innige Freundschaft beschert. Über ihren Tanzpartner schwärmte Ermakova direkt nach ihrem Triumph mit den Worten: "Ich habe wirklich einen guten Freund gefunden!" Folglich könne sie "es nicht abwarten, zurück nach Deutschland zu kommen" – Ermakova lebt gemeinsam mit ihrer Mutter in London.

Ein Gefühl, das definitiv auf Gegenseitigkeit beruht. Auch Lusin hat sich fest vorgenommen, mit seiner Tanzpartnerin in Kontakt zu bleiben. Direkt nach dem gemeinsamen Sieg sagte er: "Diese Zeit werden wir nie vergessen. Ich habe in Anna einen Freund gefunden. Und wir werden immer wieder sehr gerne an diese Zeit zurückdenken und jedes Mal versuchen, uns zu treffen, wenn es die Möglichkeit gibt."

Dass sich die beiden auf freundschaftlicher Ebene nahegekommen sind, verwundert nicht – für die RTL-Show verbrachten sie die vergangenen drei Monate fast jeden Tag miteinander. Dass mit dem harten Training nun Schluss ist, sieht die 23-Jährige daher mit einem weinenden Auge: "Ich werde das Tanzen und Valentin vermissen."

Bestwerte zum Abschied

Auch die Quoten der Finalfolge von Staffel 16, ermittelt von der AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit der GfK, können sich sehen lassen. Mit 21,2 Prozent (4,34 Millionen) beim Gesamt- und 24,1 Prozent (1,07 Millionen) beim Zielpublikum sicherte sich das Finale jeweils den Bestwert der diesjährigen Staffel. Den Tagessieg zur Primetime sicherte sich "Let's Dance" damit ebenfalls mit solidem Vorsprung vor "Ein Fall für zwei" (17,2 Prozent) im ZDF.

Ganz ausgetanzt hat es sich nach dem Finale aber noch nicht. Am 26. Mai ab 20:15 Uhr (auch via RTL+) steht noch die große Profi-Challenge an, bei der neun reine Profipaare gegeneinander antreten werden.