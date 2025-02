Liebes-Neuigkeiten am Valentinstag „Let’s Dance“-Star Ekaterina Leonova ist wieder vergeben

Ekaterina Leonova bestätigt ihre Beziehung zu Ilya Viarmenich. (dam/spot)

SpotOn News | 14.02.2025, 16:06 Uhr

Ekaterina Leonova schwebt auf Wolke sieben. Die Tänzerin ist in den Choreographen Ilya Viarmenich verliebt, wie sie auf Instagram bestätigt: "Er ist kein Promi. Er ist kein Millionär. Er ist viel mehr! Er ist mein Herz."

Pünktlich zum Valentinstag bestätigt Ekaterina Leonova (37) ihre neue Beziehung. Auf ihrem Instagram-Account teilte die Tänzerin die erfreulichen Neuigkeiten mit ihren Fans, wieder in festen Händen zu sein. "Er ist kein Promi. Er ist kein Millionär. Er ist viel mehr! Er ist mein Herz", schrieb Leonova zu zwei gemeinsamen Fotos und fügte ihren Worten ein rotes Herz hinzu. Bei ihrem neuen Partner handelt es sich um Ilya Viarmenich (32), ebenfalls Tänzer und Choreograph. Seit wann die beiden offiziell zusammen sind, ist bislang nicht bekannt.

"Let's Dance"-Stars freuen sich für das Paar

In den Kommentaren gratulieren zahlreiche Fans der Profitänzerin, die seit 2013 Teil der RTL-Tanzshow "Let's Dance" ist. Auch ihre Showkollegen und -kolleginnen lassen es nicht nehmen und drücken ihre Freude aus. "Freue mich so sehr für dich, für euch", schrieb Malika Dzumaev (33), während Kathrin Menzinger (36) und Evgeny Vinokurov (34) drei rote Herzen kommentierten. Alexandru Ionel (30) habe bereits ein Bier mit Leonovas Partner getrunken. "Deshalb kann ich guten Gewissens sagen: Er ist ein Top-Partner für dich! Herzlichen Glückwunsch! Ekat, mach' also keinen Scheiß", verriet der Tänzer.

Video News

Liebes-News erfolgen nach monatelangen Gerüchten

Nach Angaben der "Bild"-Zeitung sind Ekaterina Leonova und Ilya Viarmenich schon seit mehreren Monaten ein Paar. Angeblich haben sich die Tänzer im Phantasialand, einem Freizeitpark in Brühl bei Köln in Nordrhein-Westfalen, kennengelernt. Bereits im vergangenen Oktober soll Leonova dort auf Viarmenich getroffen sein, der als Tänzer in dem Themenpark arbeitet. Die 37-Jährige hatte damals einen Gastauftritt. Schnell soll es zwischen ihnen gefunkt haben.