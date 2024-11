Tänzerin ist Single „Let’s Dance“-Star Ekaterina Leonova sucht einen Prinzen

Ekaterina Leonova hat die große Liebe noch nicht gefunden. (wue/spot)

SpotOn News | 09.11.2024, 12:18 Uhr

Ekaterina Leonova verzaubert seit vielen Jahren das "Let's Dance"-Publikum. Sie selbst ist noch auf der Suche nach einem Prinzen, der sie in seinen Bann ziehen kann.

Ekaterina Leonova (37) hat mit ihren zahlreichen großartigen Tänzen und ihrem Charme in den vergangenen Jahren das Herz der "Let's Dance"-Zuschauerinnen und -Zuschauer erobert. Ihres ist allerdings noch nicht fest vergeben. Ekat, wie sie gerne von Fans genannt wird, ist noch auf der Suche nach ihrem Prinzen.

Ekats Suche nach der großen Liebe

"Auf gar keinen Fall", antwortet Ekat auf eine Frage der "Bild"-Zeitung, ob sie die große Liebe aufgegeben habe. "Gesund bleiben, meine Familie öfter sehen und der Prinz auf dem weißen Schimmel…", seien demnach ihre Wünsche für das kommende Jahr.

Familie und Freunde seien der Tänzerin sehr wichtig, sie telefoniere häufig mit ihren Liebsten: "Gerade als Ausgleich zu meinem beruflichen Leben brauche ich bodenständige Menschen und ganz viel Austausch mit denjenigen, denen ich blind vertraue und die immer für mich da sind." Ekat wolle sich "Zuhause fühlen" können, auch wenn sie unterwegs sei – und das schaffe sie durch die Telefongespräche mit ihr nahestehenden Menschen.

Ekat hält ihr Privatleben weitestgehend geheim – und inspiriert vielleicht genau damit regelmäßig zu wilden Gerüchten. Auch wenn es immer wieder unter Fans Spekulationen über das Liebesleben des "Let's Dance"-Lieblings gibt, hat sie in den vergangenen Wochen und Monaten mehrfach betont, Single zu sein. In einer Instagram-Fragerunde erklärte sie beispielsweise Ende März humorvoll auf die Frage, ob sie einen Partner an ihrer Seite habe: "Wenn ich einen Freund habe, dann genieße ich die freien Tage mit ihm." Dazu veröffentlichte sie ein Foto, das sie in der Türkei auf einem Handtuch liegend zeigte. "Und wie man sieht… ja, ich sehe auch keinen."