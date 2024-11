Fehltritt am Mittwoch in Köln „Let’s Dance“-Star Ekaterina Leonova verletzt sich bei Tour-Auftritt

Ekaterina Leonova in einem ihrer Kostüme der laufenden "Let's Dance"-Tour. (ili/spot)

SpotOn News | 14.11.2024, 14:15 Uhr

"Let's Dance"-Star Ekaterina Leonova hat sich beim Tour-Auftritt mit Tanzpartner Detlef Soost am Mittwochabend in Köln verletzt. So geht es ihr jetzt.

Tanzprofi Ekaterina "Ekat" Leonova (36) hat sich bei ihrem Auftritt im Rahmen der "Let's Dance"-Tour am Mittwochabend auf der Bühne in Köln verletzt. Promi-Tanzpartner Detlef Soost (54) war ihr bei der Samba versehentlich, aber offenbar heftig auf den Fuß gestiegen. RTL zeigt die Tänzerin beim Kühlen der Verletzung und humpelnd hinter den Kulissen. Ihr Physiotherapeut diagnostizierte demnach eine Kapselverletzung.

Im Video des Senders bekommt Ekat allerdings auch eine gute Nachricht: "Der Zeh ist nicht gebrochen, yeah", freut sie sich, "aber der Nagel wird abfallen", fügt sie der Wahrheit halber hinzu. Zum Unfallhergang sagt Leonova: "Mein Kleiner", so nennt sie Soost seit der Zusammenarbeit in der vergangenen "Let's Dance"-Staffel (Platz 3), "war nicht ganz klein im Samba. Ich habe doch seine Größe gespürt". Damit deutet sie Soosts Fehltritt an. Aber sie habe "wie immer profimäßig danach weitergemacht", loben die Experten von RTL.

Ekat gibt Zehen-Update

Am Donnerstagvormittag meldet sich Leonova dann persönlich bei ihren 313.000 Followerinnen und Followern auf Instagram und gibt in ihren Stories ein Gesundheitsupdate. "Meinem Fuß, meinem Zeh geht es definitiv besser. Ich kann wieder stehen und gehen, deswegen habe ich auch gute Laune", erzählt sie noch vor dem Frühstück in einem ihrer üblichen Hotelbadezimmervideos.

Noch am Abend hatte sie in ihren Stories gezeigt, dass sie nicht die einzige mit Fußverletzung ist. Katja Kalugina (31) und sie seien sich so ähnlich, nicht nur dem Namen nach, sagt sie in dem Clip und schwenkt dann auf die geschundenen Zehen der Tänzerinnen.

"Noch eine Verletzung dazu, aber das macht uns nur stärker", schreibt Ekat zu dem nächtlichen Clip, in dem die beiden ihre verletzten Füße zusammen zeigen. Beide haben eine Kapselverletzung, erfahren die Fans dann noch. "Also wir humpeln zusammen durch die Show", so Ekats Fazit. Mit Schmerzmitteln gehe alles. So leicht bekomme man sie nicht aus der Show, scherzt die tapfere Profitänzerin weiter.

Die nächste Station der "Let's Dance"-Tour ist am Donnerstagabend (14. November) ab 20 Uhr in der Bremer ÖVB-Arena. Das Finale findet am 26. November in Düsseldorf statt.