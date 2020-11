18.11.2020 09:38 Uhr

„Let’s Dance“-Star Isabel Edvardsson ist schwanger

Isabel Edvardsson ist schwanger: Die "Let's Dance"-Tänzerin erwartet im Frühjahr ihr zweites Kind mit Ehemann Marcus Weiß.

„Let’s Dance„-Profitänzerin Isabel Edvardsson (38) und ihr Ehemann Marcus Weiß (46) erwarten das zweite gemeinsame Kind. „Wahnsinn… wenn man ein Wunder in dieser Zeit erleben darf, gerade jetzt… dann ist man mehr als dankbar… diese Glücksgefühle“, schrieb die 38-Jährige auf Instagram: „Es ist nicht selbstverständlich und wir schätzen es so sehr, was jetzt kommt…! Jetzt tanze ich für zwei und die Familie wird größer“, fügte sie hinzu.

Mit Marcus Weiß ist Edvardsson seit 2015 verheiratet. Im September 2017 brachte sie das erste gemeinsame Kind, einen Sohn, zur Welt. Das kleine Geschwisterchen kommt im kommenden Frühling, verriet die gebürtige Schwedin „Bunte“. Ihr Mann erzählte zudem: „Isabel hat mich in der Tanzschule angerufen, dass ich schnell nach Hause kommen soll. Dort hat sie mir die frohe Botschaft verraten. In unserer Ehe fühle ich mich fast mehr schwanger als sie. Ich bin gefühlsmäßig sehr involviert und euphorisch.“

(hub/spot)