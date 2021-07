„Alles was zählt“: Dieser „Let’s Dance“-Star sorgt für Ärger

Glomex

22.07.2021 13:19 Uhr

Bei der RTL-Serie „Alles was zählt“ ist immer viel los. Bald steht das 15-jährige Jubiläum der Sendung an und dafür kommt ein berühmter Schauspieler und „Let’s Dance“-Star in die Sendung. Die Rede ist von Erol Sander. Alle Folgen von „Alles was zählt“ gibt’s auch auf tvnow.de zu sehen.

