18.01.2021 16:29 Uhr

„Let’s Dance“: Wer ist Sängerin Ilse DeLange?

Seit 15 Jahren steht „Let’s Dance“ für Diversität und Unterhaltung. Kein anderes Format vereint so viele Nationen, so viele Varianzen an Lebens- und Liebesformen und schafft es, Zuschauer und Teilnehmer Jahr für Jahr neu zu überraschen. Trotz Pandemie.

Wenn Deutschlands schönste Tanzshow am Freitag, 26. Februar, 20.15 Uhr mit der Kennenlernshow in die 14. Staffel startet, ist wieder Ablenkung garantiert. In zwölf anschließenden Shows kämpfen 14 Prominente um den Titel „Dancing Star 2021“ und versuchen, die kritische Jury, bestehend aus Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge Gonzalez, von ihrem Können zu überzeugen.

Ein wahres Phänomen

Victoria Swarovski und Daniel Hartwich führen erneut durch die Live-Shows und fiebern Woche für Woche mit den Stars mit. Eine, die in diesem Jahr bei „Let’s Dance“ mit dabei sein wird, ist Ilse DeLange.

Die 43-Jährige ist ein echtes Phänomen: Auch wenn die Sängerin schon seit Jahren durch Deutschlands große Sendungen wie „Sing meinen Song“ oder „The Voice Kids“ tingelt und einmal fast sogar den Eurovision Song Contest gewann, muss sie jedes Mal aufs Neue vorgestellt werden. Dabei ist die Niederländerin in ihrer Heimat längst ein Megastar – nur hier in Deutschland fliegt sie noch immer irgendwie unter dem Radar.

In ihrer Heimat ist sie längst ein Star

Über ihre Rolle als ständiger Underdog sei sie sich durchaus bewusst, verriet sie erst kürzlich in einem Interview mit Klatsch-tratsch.de. Diese Rolle habe aber durchaus auch Vorteile, wie sie erst im letzten Jahr bei „Sing meinen Song“ gemerkt habe. „Ich liebe die Situation, weil da keine hohen Erwartungen sind. Du musst einfach nur du selbst sein und deine Liebe zur Musik zeigen. Ich hoffe, dass die deutschen Zuschauer lieben, was sie da sehen und hören. Für mich war es schon ein großer Erfolg die Erfahrung machen zu können.“

Ilse freue sich schon riesig nun auch im deutschen Fernsehen über das Parkett zu wirbeln und ihre besten Tanz-Moves zu zeigen. Dabei zeigt sich die hübsche Blondine wie immer sehr bodenständig. „Ich kann es kaum erwarten, in diese Welt einzutauchen und von den Besten zu lernen!“

Eine wie keine

Ilse DeLange wird am 13. Mai 1977 im niederländischen Almelo geboren. Schon in jungen Jahren spielt sie Gitarre und komponiert eigene Songs. Die Country-Musikerin schafft mit dem Debütalbum „World of Hurt“ im Jahr 1998 ihren internationalen Durchbruch.

Das Album erreicht Platz 1 der niederländischen Charts und hält sich über zweieinhalb Jahre in den Top 100. Im Jahr 2004 wird sie als beste niederländische Sängerin ausgezeichnet. 2008 veröffentlicht DeLange ihr fünftes Album „Incredible“ – mit der Single „Miracle“ erreicht sie ihren ersten Nummer-eins-Hit in den Niederländischen Top-Single-Charts.

Sie sang bereits mit Peter Maffay

Darüber hinaus war DeLange im TV-Format „The Voice of Holland“ in den Jahren 2013 und 2014 als Jurymitglied zu sehen. Im Mai 2014 landete sie mit „The Common Linnets“ für die Niederlande beim Eurovision Song Contest in Kopenhagen auf den zweiten Platz und anschließend mit ihrer Musik in 14 Ländern auf Platz 1 der Charts.

Im Jahr 2017 war die sympathische Niederländerin im deutschen Fernsehen beim MTV-Unplugged-Konzert mit Peter Maffay zu sehen. 2020 gelang Ilse DeLange dann auch in Deutschland der Durchbruch: In „Sing meinen Song“ sang sich die Countrysängerin in die Herzen der Vox-Zuschauer. Bei „Let’s Dance“ möchte sie nun den nächsten Schritt gehen.

Neben Ilse sind folgende Teilnehmer am Start: Nicolas Puschmann, Jan Hofer, Erol Sander, Senna Gammour, und Lola Weippert. Außerdem dabei: Vanessa Neigert, Rùrik Gislason, Kim Riekenberg, Valentina Pahde, Kai Ebel, Auma Obama und Mickie Krause.