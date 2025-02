Auftritte mit neuem Album Letzte Chance für die Fans: Wu-Tang Clan gehen auf Abschiedstournee

Nicht mehr oft zu sehen: Der Wu-Tang Clan um RZA auf der Bühne. (smi/spot)

SpotOn News | 25.02.2025, 13:32 Uhr

Der Wu-Tang Clan bricht zu seiner letzten Tour auf. Im Sommer geht es mit dem neuen Album, das im April erscheint, durch Nordamerika. Ob dies das endgültige Ende des einflussreichen Rap-Kollektivs bedeutet, bleibt jedoch offen.

Die Wu-Tang-Saga geht ihrem Ende entgegen. Zumindest, was die Liveauftritte der Band betrifft. Das HipHop-Kollektiv aus New York hat auf Instagram gerade seine letzte Tour angekündigt.

"Wu-Tang Forever: The Final Chamber" lautet der Name der Abschiedstour. Damit spielt der Clan auf zwei frühe Meilensteine seiner Karriere an. "Enter the Wu-Tang (36 Chambers)" war der Titel des stilbildenden Debütalbums von 1993, der wiederum auf den Martial-Arts-Film "Die 36 Kammern der Shaolin" hinweist. "Wu-Tang Forever" hieß wiederum ihre zweite LP. Das Doppelalbum erschien 1997, nachdem einige Mitglieder zwischendurch Soloalben veröffentlicht hatten.

Los geht die finale Tour am 6. Juni 2025 in Baltimore. Sie führt durch 27 Städte in den USA und Kanada. Am 18. Juli 2025 geht die Reise mit einem Gig in Philadelphia zu Ende. Mit im Gepäck ist das Rap-Duo Run the Jewels als Vorband. Der Kartenvorverkauf startet am Freitag (28. Februar).

Was bedeutet die Abschiedstour für die Zukunft von Wu-Tang?

Bedeutet die Abschiedstour, dass der Wu-Tang Clan bald vollständig der Vergangenheit angehört? Nicht unbedingt. "Das könnte das letzte Mal sein, dass ihr uns alle zusammen in physischer Form seht", sagte Wu-Mastermind RZA (55) der "New York Times".

"Ihr seht uns vielleicht im Fernsehen, aber wir werden nicht mehr in eure Stadt kommen", so der Rapper und Produzent weiter. Und er lädt die Fans ein: "Wir wollen, dass ihr kommt, um mit uns das Brot zu brechen."

In einem auch auf Instagram geposteten Video deutet der Wu-Tang Clan ebenfalls an, dass noch nicht ganz Schluss sein könnte. "Wisst ihr, was 'Forever' bedeutet?", heißt es darin mit Bezug auf den Tourtitel. "Es bedeutet, dass es keinen Anfang und kein Ende" gibt. Eine für die Band typisch rätselhafte Ankündigung, die keine klaren Schlüsse erlaubt.

Auf der letzten Tour könnte der Wu-Tang Clan auch Songs eines neuen Albums präsentieren. Am 12. April 2025 soll "Black Samson, The Bastard Swordsman: From The Wu-Tang, the Saga Continues Collection" herauskommen. Passend zu dem an diesem Tag gefeierten Record-Store-Day soll die erste LP seit acht Jahren nur auf Vinyl erscheinen.

Abschiedstour von langer Hand vorbereitet?

Laut RZA ist die Abschiedstour von langer Hand vorbereitet. Nachdem es in der Anfangszeit von Wu-Tang einen Fünfjahresplan gegeben habe, sei die Tournee im Rahmen zweier neuer Fünfjahrespläne zu sehen. Das verriet der kreative Kopf des Clans der "New York Times". Teil der letzten beiden Pläne waren unter anderem die Serie "Wu-Tang: An American Saga" über die Frühzeit des Clans und die Dokureihe "Wu-Tang Clan: Of Mics and Men".

Der Wu-Tang Clan formierte sich 1992 im New Yorker Bezirk Staten Island. Gründungsmitglieder neben RZA waren GZA (58), Method Man (53), Raekwon (55), Ghostface Killah (54), Inspectah Deck (54), U-God (54) und Masta Killa (55). Später kam Cappadonna (56) als festes Mitglied dazu.

Bis zu seinem Tod gehörte auch Ol' Dirty Bastard (1968-2004) zum Clan. Sein Sohn Young Dirty Bastard (35) wird ihn bei der Abschiedstour vertreten.