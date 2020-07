Lewis Capaldi: Schon dieses komische Work-Out-Video gesehen?

Dass Britenstar Lewis Capaldi nicht nur eine umwerfende Stimme hat, sondern auch unfassbar lustig ist, dürfte mittlerweile klar sein. Nun bringt er sein wohl lustigstes Video raus: Lewis filmt sich beim Workout.

Dahinter verbirgt sich der Remix zu seinem Hit „Before You Go“. Ein Video mit dem gewissen Capaldi- Charme: Der Clip ist einzigartig und auch schlicht in seiner Umsetzung. Er läutet den perfekten Start ins Wochenende ein. In diesem Sinne: Happy Weekend!

Neue EP gerade erschienen

Der 23-jährige Lewis Capaldi ist einer der absoluten Shootingstars der letzten Jahre und hat mit seinem Debüt-Album „Divinely Uninspired To A Hellish Extent“ 2019 Musikgeschichte geschrieben. Im Mai 2020 hat der britische Sänger und Songwriter eine neue EP veröffentlicht: Auf ‘To Tell The Truth I Can’t Believe We Got This Far’ präsentiert Lewis Capaldi eine Auswahl an Live-Favoriten und seinen Hits, wie u.a. eben den Song „Before You Go“…