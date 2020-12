06.12.2020 10:09 Uhr

Lewis Hamilton geht’s nach der Diagnose „nicht besonders gut“

Lewis Hamilton geht es „nicht besonders gut“ nach dem positiven Covid-19-Test.

Es war nach dem spektakulären Feuer-Crash von Romain Grosjean beim Bahrain Grand Prix (29. November) die nächste schlechte Nachricht innerhalb weniger Tage für die Formel 1-Fans: Der F1-Weltmeister hat Corona und wird am heutigen (6. Dezember) Rennen in Sakhir nicht teilnehmen.

„Es geht ihm nicht besonders gut“

Kurz nach der Diagnose bestätigte der Sportler, dass er sich in eine mindestens zehn Tage andauernde Isolation begebe. Jetzt hat Mercedes-F1-Chef Toto Wolff verraten, dass Lewis leichte Symptome habe, sich aber in „sicheren Händen“ befinde. Der Teamchef sagte jetzt in einem offiziellen Statement: „Es geht ihm nicht besonders gut. Covid-19 ist etwas, das man nicht auf die leichte Schulter nehmen darf und er ist in sicheren Händen. Das ist das Wichtigste. Aber es sind diese ersten Tage, die immer nicht so schön sind.“

Dazu käme, dass Lewis eben ein Rennfahrer sei, der aktuell nicht in seinem Auto sitzen kann und sich stattdessen das Rennen im TV angucken muss. „Er würde lieber in der Teamgarage sein.“

Grand Prix abgesagt

Lewis Hamilton, der kürzlich zum siebten Mal zum Formel-1-Weltmeister gekrönt wurde, musste den Sakhir Grand Prix in Bahrain an diesem Wochenende krankheitsbedingt verpassen.

Er teilte die Nachricht von seiner Diagnose Anfang dieser Woche in den sozialen Medien mit den Worten: „Hallo Leute, ich bin traurig, dass ich an diesem Wochenende nicht Rennen fahren werde. Seit wir im Juni in die Saison gestartet sind, haben mein Team und ich alle Vorkehrungen getroffen und die Vorschriften überall befolgt, um sicher zu bleiben. Leider, obwohl ich drei negative Ergebnisse in der vergangenen Woche hatte, wachte ich gestern Morgen mit leichten Symptomen auf und bat um einen weiteren Test, der positiv zurückkam. Ich bin sofort für 10 Tage in die Selbstisolation gegangen.“ (Bang)