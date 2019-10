Lewis Hamilton holt sich bei Barbara Schöneberger einen Preis ab

Lewis Hamilton ist nicht nur ein extrem guter Rennfahrer, der Brite ist auch als Modedesigner sehr erfolgreich. Dafür wird er jetzt ausgezeichnet.

Formel-1-Pilot Lewis Hamilton gehört für die Redaktion der deutschen Ausgabe des Herren-Magazins „GQ“ zu den „Männern des Jahres“ 2019. Der 34-jährige Brite sei mit inzwischen fünf WM-Titeln nicht nur ein herausragender Sportler, sondern feiere auch Erfolge als Modedesigner, begründete das Männermagazin die Auszeichnung.

Quelle: instagram.com

Der Preis soll Hamilton am 7. November in Berlin überreicht werden. „GQ“ zeichnet dann zum 21. Mal „herausragende Persönlichkeiten“ aus dem internationalen und deutschen Show- und Musikgeschäft sowie aus Gesellschaft, Sport, Politik, Kultur und Mode mit den „GQ Men of the Year“-Awards aus. Die Gala moderiert – natürlich – Barbara Schöneberger

Teilhaber bei neuer Burgerkette

Zuletzt lancierte Hamilton, der sich ja bislang hobbymässig auch als Musiker versucht, mit der Gastronomieorganisation The Cream Group die neue Burger-Kette „Neat Burger“. Die Speisekarte besteht aus den drei wichtigsten Burgern – „The Neat“, „The Cheese“ und „The Chick’n“,sowie dem „The Hot Dog“, die mit Beilagen wie dünnen Pommes Frites, Süßkartoffel-Pommes-Frites und Tater Tots angeboten werden. (dpa/KT)