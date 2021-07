Lewis Hamilton rassistisch beleidigt: Formel 1 verurteilt Angriffe

19.07.2021 12:30 Uhr

Nach einem Crash mit Max Verstappen wurde Lewis Hamilton rassistisch beleidigt. Die Formel 1 und mehrere Teams haben darauf nun mit unterschiedlichen Statements reagiert.

Der Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton (36) ist in Silverstone mit seinem Kontrahenten Max Verstappen (23) kollidiert. Während und nach dem Rennen war Hamilton in den sozialen Medien rassistisch beschimpft worden, wie die Formel 1, sein Rennstall Mercedes und der Weltverband FIA nun in einem gemeinsamen Statement erklären.

Joint statement from Formula 1, the FIA and the Mercedes-AMG Petronas F1 Team:

During, and after, yesterday’s British Grand Prix, Lewis Hamilton was subjected to multiple instances of racist abuse on social media following an in-race collision.

