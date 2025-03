Stars Leyla Lahouar: Schon wieder körperliche Probleme bei ‚Let’s Dance‘

Mike Heiter Leyla Lahouar - Dezember 2024 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.03.2025, 14:00 Uhr

Leyla Lahouar hatte erst kein Glück, und dann kam auch noch Pech dazu.

So kann man wohl die bisherige ‚Let’s Dance‘-Reise der ehemaligen Dschungelcamperin beschreiben. In der Kennenlernshow Ende Februar bekam sie von der Jury zunächst keine besonders gute Bewertung und in der ersten richtigen Show, der ersten mit ihrem Tanzpartner Sergiu Maruster, fiel sie direkt wegen einer schweren Grippe aus.

In der zweiten Show bekam sie für ihren Charleston nur 15 Punkte, dafür aber eine fiese Verletzung. Was das genau für eine ist, weiß Leyla nicht, aber sie klagt über Schmerzen. „Ich glaube, ich habe mir am Freitag irgendwie meine Rippe gebrochen oder geprellt, als wir Backstage noch mal die Hebefigur geübt haben“, verriet sie jetzt ihren Followern auf Instagram, die sie regelmäßig durch ihren Alltag und jetzt auch durchs Tanztraining mitnimmt. „Da habe ich dann wieder Angst gehabt, die zu machen, und habe mich ganz komisch festgehalten, und seitdem habe ich so harte Schmerzen.“

Tiefes Ein- und Ausatmen mache die Schmerzen schlimmer und auch liegen ist aktuell problematisch für die Reality-Darstellerin. Trainieren will sie trotzdem: „Im Training habe ich es ehrlicherweise gar nicht gemerkt, also keine Sorge, ich werde auch weiter trainieren. Ich werde tanzen und ich werde trainieren.“