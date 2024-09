Oasis-Reunion Liam Gallagher beleidigt Fans auf Social Media

SpotOn News | 06.09.2024, 16:15 Uhr

Die teilweise exorbitanten Ticketpreise für die Oasis-Reunion-Tour haben für viel Kritik an den Britpop-Legenden gesorgt. Der stellt sich Frontmann Liam Gallagher in gewohnt rotzigem Ton. Auf X ermahnt er seine Fans unter anderem, die Klappe zu halten.

Liam Gallagher (51) scheint kein Verständnis für die Aufregung um die Oasis-Ticketpreise zu haben. Auf X, ehemals Twitter, schrieb der Leadsänger der Britpop-Band in typisch rotziger Manier: "Oasis sind zurück, gern geschehen, und wie ich höre, stinkt ihre Attitüde. Gut zu wissen, dass sich manche Dinge nie ändern."

Die Preisgestaltung für die begehrten Tickets war "dynamisch" gestaltet worden, was bedeutet, dass der Verkaufspreis bei hoher Nachfrage nahezu in Echtzeit entsprechend angepasst wurde. Berichten zufolge seien so Tickets für ursprünglich 150 Pfund (ca. 178 Euro) teils für 350 Pfund (ca. 415 Euro) verkauft worden. Fans und Politiker hatten daraufhin ein Ende dieser Preispolitik gefordert.

Liam Gallagher: "Halt die Klappe"

Auch auf X monierte nun ein Fan unter Liam Gallaghers Post: "Ich hätte nicht gedacht, dass sie ihre Fans dermaßen ausnehmen. Es ist wirklich eine Schande." Darauf reagierte der Sänger direkt und schrieb in Großbuchstaben: "Halt die Klappe."

Auch auf weitere Kommentare antwortete Liam Gallagher. Ein Fan fragte, ob es noch Resttickets gäbe, woraufhin Gallagher schrieb: "Jede Menge, aber sie sind wirklich teuer, 100.000 Pfund, nur auf den Knieen." Ein anderer Fan fragte, wie Gallagher sich fühle. Das beantwortete der Musiker mit den Worten: "Selbstgefällig, ich mach' nur Witze, SELBSTGEFÄLLIG OHNE ENDE, ich habe euch allen gesagt, wir werden eines Tages wiederkommen." In einem weiteren Kommentar scherzt er, dass auch seine Mutter kein Ticket bekommen hätte. Hier hört der Spaß aber auf. Liam erklärte kurz darauf: "Natürlich kommt sie rein, sei nicht albern."

Am 27. August hatte die britische Musikgruppe den Gerüchten um eine Reunion mit einem Post und den Worten "Das ist es, es passiert" ein Ende gesetzt und die Tournee "OASIS LIVE '25" angekündigt. Los geht es am 4. und 5. Juli im Cardiff Principality Stadium. Es folgen fünf Auftritte im Heaton Park in Manchester, fünf Konzerte im Wembley-Stadion, zwei Shows im Scottish Gas Murrayfield Stadium in Edinburgh und als bisheriger Abschluss waren noch zwei Gigs im Croke Park in Dublin am 16. und 17. August geplant.

Zwei Zusatzkonzerte geplant

Am 4. September kündigten die Gallagher-Brüder zwei weitere Zusatzkonzerte an. Sowohl am 27. als auch am 28. September werden die Britpop-Legenden weitere Shows in London spielen. "Aufgrund der überragenden Nachfrage wurden zwei zusätzliche Konzerte im Wembley-Stadion angesetzt", heißt es in dem Post. Die Tickets sollen in einem gestaffelten, nur auf Einladung stattfindenden Auswahlverfahren verkauft werden, gaben Oasis überdies bekannt. Für die Teilnahme an der Verlosung könnten sich zunächst nur die "vielen britischen Fans" bewerben, die bei der ersten Verkaufsrunde über Ticketmaster nicht zum Zuge kamen.